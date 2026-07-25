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پست همسر عبدی درپی درگذشت همسرش

همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۶۴
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14755 بازدید
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۹
درگذشت اکبر عبدی

به گزارش تابناک؛ همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد و با ابراز ناباوری و در  جمله‌ای تأثربرانگیز نوشت: «باورم نیست که دیگر نشنوم آوای تو».

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
92
پاسخ
روحش شاد
بله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
86
پاسخ
خدا رحمتش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
73
پاسخ
خداوند رحمتش کنه
بعضی آدم ها کاشکی میشد ازشون کپی گرفت و یکی دیگه از اون مدل نگه می داشتیم
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
62
پاسخ
استاد عبدی، درود و سپاس از همه خاطراتی خوبی که برایمان خلق کردی، جای همیشه در قلب و ذهنمان ماندگار خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
29
پاسخ
روحش شاد و رحمت مغفرت خداوند بر او حیف شد برخی تکرار ناشدنی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
23
پاسخ
خدا رحمتش کنه دلمون براش تنگ میشه ممنون بابت همه شادی هایی که برامون اوردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
12
پاسخ
توی برنامه احسان علیخانی حاضر شد برای خنداندن مردم نقش همسر بازیگر معروف را بازی کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
12
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش
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