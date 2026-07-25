پست همسر عبدی درپی درگذشت همسرش

همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک؛ همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد و با ابراز ناباوری و در جمله‌ای تأثربرانگیز نوشت: «باورم نیست که دیگر نشنوم آوای تو».