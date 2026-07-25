پست همسر عبدی درپی درگذشت همسرش
همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۶۴| |
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به گزارش تابناک؛ همسر اکبر عبدی با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی، به درگذشت همسرش واکنش نشان داد و با ابراز ناباوری و در جملهای تأثربرانگیز نوشت: «باورم نیست که دیگر نشنوم آوای تو».
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خداوند رحمتش کنه
بعضی آدم ها کاشکی میشد ازشون کپی گرفت و یکی دیگه از اون مدل نگه می داشتیم
بعضی آدم ها کاشکی میشد ازشون کپی گرفت و یکی دیگه از اون مدل نگه می داشتیم
استاد عبدی، درود و سپاس از همه خاطراتی خوبی که برایمان خلق کردی، جای همیشه در قلب و ذهنمان ماندگار خواهد بود.
روحش شاد و رحمت مغفرت خداوند بر او حیف شد برخی تکرار ناشدنی هستند
خدا رحمتش کنه دلمون براش تنگ میشه ممنون بابت همه شادی هایی که برامون اوردی
توی برنامه احسان علیخانی حاضر شد برای خنداندن مردم نقش همسر بازیگر معروف را بازی کند.