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به گزارش تابناک، صداوسیما به نقل از منبع اگاه اعلام کرد: عصر امروز ارتش آمریکا با پرتاب دو‌ موشک به یک تانکر ال پی جی که از سمت دریای عمان قصد ورود به منطقه را داشت این تانکر را به تصور اینکه قصد انتقال گاز ایران را داشته مورد اصابت قرار داد و با کشتن دو نفر از خدمه و ایراد خسارت به موتور خانه آن کشتی، آن را متوقف کرد.