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اعلام از سرگیری حملات اسرائیل به ایران؛ شاید این آخر هفته
موشه سعدا، نماینده کنست اسرائیل و عضو حزب حاکم - لیکود - در شبکه 14 اسرائیل رسماً گفت: «ما به سمت حمله به ایران پیش میرویم، شاید حتی همین آخر هفته» و سپس با توجه به آنکه این گفته ظاهراً لغزش زبانی بوده، تاکید کرد این ارزیابی است! با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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غلط اضافه می کنه .. ازغاطیل اگه توان حمله داشت یک روزم تعلل نمی کرد .. رفت راحت 5 سال دیگه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
امریکا ابر قدرت به کجا رسید کع تنهایی حریف ایران بزرگ نمیشه رفت فرزندش بیار باهم کتک بخورن