اعلام از سرگیری حملات اسرائیل به ایران؛ شاید این آخر هفته

موشه سعدا، نماینده کنست اسرائیل و عضو حزب حاکم - لیکود - در شبکه 14 اسرائیل رسماً گفت: «ما به سمت حمله به ایران پیش می‌رویم، شاید حتی همین آخر هفته» و سپس با توجه به آنکه این گفته ظاهراً لغزش زبانی بوده، تاکید کرد این ارزیابی است! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.