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کد خبر:۱۳۸۶۳۰۴
کد خبر:۱۳۸۶۳۰۴
19687 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

اعلام از سرگیری حملات اسرائیل به ایران؛ شاید این آخر هفته

موشه سعدا، نماینده کنست اسرائیل و عضو حزب حاکم - لیکود - در شبکه 14 اسرائیل رسماً گفت: «ما به سمت حمله به ایران پیش می‌رویم، شاید حتی همین آخر هفته» و سپس با توجه به آنکه این گفته ظاهراً لغزش زبانی بوده، تاکید کرد این ارزیابی است! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو فیلم موشه سعدا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
12
11
پاسخ
غلط اضافه می کنه .. ازغاطیل اگه توان حمله داشت یک روزم تعلل نمی کرد .. رفت راحت 5 سال دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نه لغزش زبانی نبوده، خارش شدید بدن صهیونیستها است که باید مرتب بهشون قشو کشیده بشه و نیاز به نشادر هم دارند بهشون مالیده شه. بسم الله. بفرما حمله کن تا جواب ایندفعه رو ملاحظه کنی
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
9
10
پاسخ
ابن بی پدر را هم در لیست ترور ایران بگذارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
7
9
پاسخ
امریکا ابر قدرت به کجا رسید کع تنهایی حریف ایران بزرگ نمیشه رفت فرزندش بیار باهم کتک بخورن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
8
پاسخ
موشک مین ریز روی شهرهاشون خواهیم ریخت.
خواهیم دید چه می شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
6
13
پاسخ
دوستان لطفا اینقدر بر آتش جنگ ندمید که خانه خراب کن است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
3
پاسخ
به نظرم ما باید شروع کنیم به زدن اسرائیل آن هم با سلاح‌های غیر عادی. داریم اشتباه می‌کنیم و امیدوارم تاوان این اشتباه را ندهیم.
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