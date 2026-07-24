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گسترش آتش‌سوزی جنگلی فرانسه / تخلیه ۲۰ هزار نفر

رسانه های محلی می گویند با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب غرب فرانسه، حدود ۱۲ هزار نفر از ساکنان منطقه «ژیروند» تخلیه شده‌اند و مقامات در حال جا به جاییِ ۸۸۰۰ نفر دیگر هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۰۱
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقامات محلی اعلام کردند به رغم تلاش حدود ۷۰۰ آتش‌نشان برای مهار حریق، تاکنون حدود ۳۴۰۰ هکتار از اراضی اطراف خلیج «آرکاشون» در آتش سوخته و از بین رفته است.

مقامات می گویند هنوز هیچ‌گونه جراحتی گزارش نشده و برخی مکان‌ها و جاده‌ها در مناطق جنگلیِ در معرض خطر، در حال بسته شدن هستند.

چندین دپارتمان فرانسه در جریان مجموعه‌ای از موج‌های گرمای غیرعادی و طولانی‌مدت که از ابتدای تابستان امسال سراسر اروپا را فراگرفته، بر اثر آتش‌سوزی‌های گسترده ویران شده‌اند.

به گزارش بی بی سی، در هفته های اخیر آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای نیز در اسپانیا و ایتالیا رخ داده است.

در چندین منطقه در غرب و جنوب مادرید به هزاران نفر دستور داده شده که خانه‌های خود را ترک کنند. همچنین در سیسیل، یک آتش‌نشان پس از آنکه حین مهار آتش دچار عارضه جسمانی شد، جان باخت.

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