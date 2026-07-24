تحریمهای آمریکا علیه شبکۀ مرتبط با بابک زنجانی
وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرد: اجزای اصلی شبکهٔ گستردۀ بابک زنجانی که زیر چتر گروه اقتصادی داتوان برای دور زدن تحریمهای ایران فعالیت میکنند را تحریم کردیم.
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به گزارش تابناک، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ۴ فرد و ۹ نهاد مرتبط با دولت ایران را در فهرست تحریم قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور تازهای از تحریمهای مرتبط با ایران خبر داد. بر اساس این تحریمها، چهار فرد و ۹ شرکت، از جمله یک شرکت مستقر در ترکیه و دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی، به دلیل ارتباط با بابک زنجانی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند
بر اساس اعلام این وزارتخانه، سولماز بنی، سخروب اویماخمادوف، مهدی رضازاده و بهاره زنجانی به همراه ۹ شرکت که یک مورد آن در ترکیه و دو مورد دیگر در امارات مستقر هستند، به دلیل ارتباط با بابک زنجانی در فهرست تحریمها قرار گرفتند. بابک زنجانی پیشتر به اتهام تأمین مالی سپاه از سوی آمریکا و بریتانیا تحریم شده بود.
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