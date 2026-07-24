آیا انگلیس، قربانی بعدی آمریکاست

ارتش آمریکا که در جبهه نظامی به شدت تحت فشار بوده و در روز‌های اخیر شکست‌های متعددی را تجربه کرده است، برای فرار از این ناکامی تاریخی، به همراه ساختن انگلیس برای ادامه تجاوز به ایران روی آورده است.

ارتش تروریستی سنتکام که از شناور‌های خود در اقیانوس هند برای پرتاب موشک‌های کروز استفاده می‌کرد، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناو‌های خود، قصد دارد استفاده از هواپیما‌های B ۱ را با پرواز از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس در دستورکار قرار دهد.

دونالد ترامپ که برای تامین منافع اسرائیل، منافع کشور خود و کشور‌های عرب منطقه را قربانی کرد این بار نیز در مسیر قربانی ساختن منافع مهمترین متحد خود در اروپا، حرکت می‌کند.

مقامات کاخ سفید به خوبی می‌دانند که هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدف مشروع رزمندگان سلحشور ایرانی تلقی شده و بلاتردید انگلیس هم با تلفات انسانی و ویرانی غیر قابل جبران مواجه خواهد شد.

انگلیس، کشوری است که رویکرد سیاست خارجی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملا علیه ایران و در ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا بوده است. این رفتار انگلیس که با رویکرد‌های بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا متفاوت بوده، نشانه عدم استقلال لندن در برابر واشنگتن است و باید آن را مبتنی بر خصومت ساختاری علیه ملت ایران دانست.

بسیاری از قطعنامه‌ها، فشار‌های بین المللی و اقدامات ضدایرانی توسط اروپا با جلوداریِ لندن و همسو با منافع آمریکا و اسرائیل صورت گرفته و مداخله‌جویی آشکار در امور داخلی ایران تلقی می‌شود.

انگلیس همچنین چه در دوران حضور در اتحادیه اروپا و چه پس از آن، مانع اصلی مناسبات متعادل میان ایران و کشور‌های اروپایی بوده و در این زمینه نیزتامین منافع آمریکا را مد نظر داشته است.

اقدام اخیر پادشاهی انگلیس در معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان تهدید امنیتی که اقدامی ناموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها بود نیز در زمره رفتار‌های ضد ایرانی لندن محسوب شده است.

این در حالی است که سپاه مقتدر پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از نیرو‌های مسلح رسمی ایران است و در کنار ارتش، مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت کشور را بر عهده دارد.

در مجموع هم‌گرایی با آمریکا، پیروی لندن از راهبرد استکباری و فشار‌های تحریمی واشنگتن علیه ملت ایران، استفاده اختلاف در ایران در کنار رویکرد‌های استثماری لندن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که رژیم پادشاهی انگلیس دارای پرونده‌ای سیاه و نکبت بار در میان مردم ایران است.

اینک تصمیم دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس در صدور مجوز به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس علیه ایران، پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد و دیه‌گو گارسیا را در معرض تهاجم مشروع نیرو‌های مسلح ایران قرار داده و قطعا شرایط را برای دولت تازه کارانگلیس دشوار خواهد کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که انگلیس به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل به خوبی از آغاز جنگ و تجاوز نامشروع و غیر انسانی آمریکا علیه ایران مطلع است و ناآگاهانه خود را در دام آمریکا و ورود در بحرانی که قطعا به نفع مردم انگلیس نخواهد بود، قرار می‌دهد.

در این مقطع عقلای انگلیس و احزاب ضد جنگ این کشور، با گوشزد کردن تبعات ورود انگلیس در جنگ با ایران، می‌توانند نقش مهمی در منصرف کردن لندن از این تصمیم اشتباه ایفا کنند.

*سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان