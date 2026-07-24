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رایزنی وزیران خارجه مصر و آمریکا درباره تحولات ایران و غزه

وزیران خارجه مصر و آمریکا درباره گسترش همکاری راهبردی میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوضاع در غزه و تنش میان تهران و واشنگتن رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۵
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آمریکا و مصر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در دیدار با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود خواستار توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی و فراهم‌سازی زمینه برای احیای امنیت و ثبات منطقه شد.

 

وزیر خارجه مصر در این دیدار بر لزوم تکمیل مرحله نخست طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و آغاز فعالیت کمیته فلسطینی مدیریت نوار غزه تاکید کرد.

 

دو طرف درباره کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، پایبندی به یادداشت تفاهم و از سرگیری مذاکرات میان دو کشور جهت دستیابی به توافق نهایی و نیز تحولات شاخ آفریقا رایزنی کردند.

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آمریکا مصر وزرای خارجه ایران خاورمیانه رایزنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
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3
پاسخ
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