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۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: از ۶ تیر تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه اول مرداد حملات هوایی آمریکا به کشورمان، ۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید بر جای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۲۰
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۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا اول مردادماه

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: از ۶ تیر تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه اول مرداد حملات هوایی آمریکا به کشورمان، ۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید بر جای گذاشت.

حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: بین مصدومان ۴۶ زن و ۲۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان شهدا ۶ زن و ۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند.

۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا اول مردادماه

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۲ عمل جراحی انجام و ۳۶ نفر همچنان بستری‌اند.

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وزارت بهداشت حسین کرمانپور مصدومان شهدا
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