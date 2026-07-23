۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: از ۶ تیر تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه اول مرداد حملات هوایی آمریکا به کشورمان، ۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید بر جای گذاشت.
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به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: از ۶ تیر تا ساعت ۹ صبح پنجشنبه اول مرداد حملات هوایی آمریکا به کشورمان، ۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید بر جای گذاشت.
حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: بین مصدومان ۴۶ زن و ۲۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان شهدا ۶ زن و ۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند.
۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا اول مردادماه
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۲ عمل جراحی انجام و ۳۶ نفر همچنان بستریاند.
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