امضای تفاهم نامه مشترک بین ایران و عراق

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران و علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) تفاهم نامه مشترکی در زمینه اقتصادی امضا کردند.

پزشکیان پیش از این در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، به‌صورت رسمی از علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، استقبال کرد.

در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و سان‌دیدن از یگان تشریفات، معارفه اعضای هیئت رسمی انجام شد.

سپس دیدار دوجانبه خصوصی سران دو کشور برگزار شد.