امضای تفاهم نامه مشترک بین ایران و عراق
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر عراق تفاهم نامه مشترکی در زمینه اقتصادی امضا کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۷۲| |
3167 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران و علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) تفاهم نامه مشترکی در زمینه اقتصادی امضا کردند.
پزشکیان پیش از این در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بهصورت رسمی از علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق، استقبال کرد.
در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ساندیدن از یگان تشریفات، معارفه اعضای هیئت رسمی انجام شد.
سپس دیدار دوجانبه خصوصی سران دو کشور برگزار شد.
گزارش خطا
الزیدی برای بهبود شرایط اقتصادی عراق به دنبال رایزنی بین ایران و آمریکا است/ بعید است تلاش الزیدی بعنوان میانجی جواب دهد