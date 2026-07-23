شرط ترامپ برای هستهای شدن عربستان
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دونالد ترامپ میگوید اجرای پیمان هستهای ۳۰ ساله بین کشورش و عربستان سعودی بدون انجام غنی سازی در خاک عربستان و کاملا منوط به پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم یعنی عادی سازی روابط ریاض با اسرائیل است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) در این باره نوشت:
قرارداد هستهای غیرنظامی (هیچ گونه غنیسازی موادی انجام نخواهد شد!) که بین وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی در حال انعقاد است، و صرفا به مصارف غیرنظامی مانند آنچه ایران و امارات متحده عربی (و دیگران) از قبل دارند، مربوط میشود، تصویب خواهد شد.
ترامپ در ادامه گفت: تصویب آن، اما کاملا منوط به پیوستن عربستان سعودی به توافقات ابراهیم است که بسیار محترم و موفق میباشند.
مقامات اسرائیل پس از اعلام انعقاد پیمان هستهای ۳۰ ساله بین عربستان و آمریکا، به شدت نسبت به امکان غنی سازی اورانیوم در داخل خاک عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده بودند. آنها همچنین مدعی شدند دسترسی سعودیها به فناوری هستهای، باعث مسابقه هستهای در منطقه و کاهش امنیت اسرائیل خواهد بود.
از سوی دیگر به نظر میرسد ترامپ پیش کشیدن پیمان ابراهیم به عنوان پیش شرط اجرایی شدن توافق را برای کاهش واکنشهای منفی در بین مقامات اسرائیل درباره توافق هستهای این کشور با عربستان، صورت داده است.
وی در ادامه مدعی شد: ایالات متحده با تاسیسات هستهای غیرنظامی مخالفتی ندارد.
ظاهرا از نظر و تفسیر ترامپ غنی سازی اورانیوم نوعی کاربرد غیرصلح آمیز و نظامی از مواد هستهای محسوب میشود در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از آفریقای جنوبی گرفته تا برزیل و کره جنوبی و آلمان و... بدون اینکه سلاح هستهای و اتمی داشته باشند، اقدام به غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز و انرژی خود میکنند.