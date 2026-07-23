دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث‌سوشال گفته که توافق هسته‌ای با عربستان سعودی منوط به سازش این کشور با اسرائیل خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ او همچنین در پاسخ به انتقادات گفته که این توافق به عربستان سعودی اجازه غنی‌سازی مواد هسته‌ای را نخواهد داد.

ترامپ در بخش دیگری از این پیام استفاده صلح‌‌آمیز ایران از برنامه هسته‌ای خودش را تایید کرده است.

وی نوشت: «توافق هسته‌ای غیرنظامی که میان وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی در دست تنظیم است (که به صراحت متضمن هیچ‌گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود) و تنها به مصارف غیرنظامی اختصاص دارد — نظیر آنچه ایران، امارات متحده عربی و دیگران پیش‌تر از آن برخوردار بوده‌اند — به تصویب خواهد رسید.

ترامپ ادامه داده است: «اما تحقق آن تماماً مشروط به پیوستن عربستان سعودی به 'پیمان‌های بسیار محترم و موفق ابراهیم' است.»

ترامپ در پایان نوشته است: ایالات متحده مخالفتی با تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی (بدون غنی‌سازی) ندارد.