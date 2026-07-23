به گفته منابع آگاه، میانجی‌های قطری همچنان با مقام‌های آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها دست یابند.

به گزارش تابناک؛ به گفته منابع آگاه، میانجی‌های قطری همچنان با مقام‌های آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها دست یابند.

ادعای وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:به نظر می‌رسد ایران برای انعقاد توافق آماده نیست.

وی افزود: واضح است که ایران برای انعقاد توافق آماده نیست، یا حداقل برای انعقاد توافقی که آماده پایبندی به آن باشد، آماده نیست. امیدوارم حوثی‌ها حملات خود را متوقف کنند.

ترامپ مسئول مذاکرات با ایران است

او در ادامه یادآور شد: تمام تیم‌های مذاکره‌کننده بر اساس دستورات ترامپ عمل می‌کنند. مذاکره‌کنندگان آمریکایی با ایران دستورات ترامپ را اجرا می‌کنند.