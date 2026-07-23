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فوری: تلاش قطر برای توقف درگیری‌ها در تنگه هرمز!

به گفته منابع آگاه، میانجی‌های قطری همچنان با مقام‌های آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها دست یابند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۴
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4232 بازدید
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۱۰
ادعای اکسیوس

به گزارش تابناک؛ به گفته منابع آگاه، میانجی‌های قطری همچنان با مقام‌های آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها دست یابند.

ادعای وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:به نظر می‌رسد ایران برای انعقاد توافق آماده نیست.

وی افزود: واضح است که ایران برای انعقاد توافق آماده نیست، یا حداقل برای انعقاد توافقی که آماده پایبندی به آن باشد، آماده نیست. امیدوارم حوثی‌ها حملات خود را متوقف کنند.

 ترامپ مسئول مذاکرات با ایران است

او در ادامه یادآور شد: تمام تیم‌های مذاکره‌کننده بر اساس دستورات ترامپ عمل می‌کنند. مذاکره‌کنندگان آمریکایی با ایران دستورات ترامپ را اجرا می‌کنند. 

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اکسیوس ایران قطر آمریکا ترامپ عمان رایزنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
5
20
پاسخ
دریافت عوارض از تنگه رو شروع کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
دریافت خسارات ناشی از جنگ باید در الویت باشه بعد تنگه هرمز باز بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
دوباره نفت بالارفت و مزدوران آمریکا در منطقه ماموریت پیدا کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
12
پاسخ
اینا فکر خودشونن به خدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
بدیهیات رو چرا میگید ؟ همه کشور ها به فکر منافع خودشون هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
15
پاسخ
عوارض بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
چرا اسرائیل را نمیزنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
قطر در گام اول باید شش میلیارد دلار پول ایران را که چند سال قبل کره به این شیخ نشین منتقل شد به ایران بدهد بعد ادعای میانجیگری کند. عامل در گیریهای ده روز اخیر قطری ها هستند که تلاش کردند چند کشتی را از مسیر خارج از نظارت ایران عبور دهند و خلاف تفاهم‌نامه عمل کردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
از عمله دستور بگیر آمریکا که پایگاه در اختیارش گذاشته ، میانجی در نمیاد!
عجب
|
United States of America
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
اول خسارات ایران نقدا نه وعده سر خرمن را بدهند بعد صحبت کنید. در ضمن حتما ب را بسازید. حتما.
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