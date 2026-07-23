فوری: تلاش قطر برای توقف درگیریها در تنگه هرمز!
به گفته منابع آگاه، میانجیهای قطری همچنان با مقامهای آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها دست یابند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۴| |
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به گزارش تابناک؛ به گفته منابع آگاه، میانجیهای قطری همچنان با مقامهای آمریکا، ایران و عمان در حال رایزنی هستند تا به توافقی جدید برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها دست یابند.
ادعای وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:به نظر میرسد ایران برای انعقاد توافق آماده نیست.
وی افزود: واضح است که ایران برای انعقاد توافق آماده نیست، یا حداقل برای انعقاد توافقی که آماده پایبندی به آن باشد، آماده نیست. امیدوارم حوثیها حملات خود را متوقف کنند.
ترامپ مسئول مذاکرات با ایران است
او در ادامه یادآور شد: تمام تیمهای مذاکرهکننده بر اساس دستورات ترامپ عمل میکنند. مذاکرهکنندگان آمریکایی با ایران دستورات ترامپ را اجرا میکنند.
گزارش خطا
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دریافت عوارض از تنگه رو شروع کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ناشناس| |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اینا فکر خودشونن به خدا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
قطر در گام اول باید شش میلیارد دلار پول ایران را که چند سال قبل کره به این شیخ نشین منتقل شد به ایران بدهد بعد ادعای میانجیگری کند. عامل در گیریهای ده روز اخیر قطری ها هستند که تلاش کردند چند کشتی را از مسیر خارج از نظارت ایران عبور دهند و خلاف تفاهمنامه عمل کردند.
از عمله دستور بگیر آمریکا که پایگاه در اختیارش گذاشته ، میانجی در نمیاد!