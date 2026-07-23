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نخست‌وزیر عراق راهی تهران شد

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که نخست‌وزیر این کشور بغداد را به مقصد تهران ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۳۷
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عراق و تهران

 

«علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق دقایقی قبل در سفری رسمی بغداد را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روز گذشته «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که الزیدی پنج‌شنبه (۱ مرداد ۱۴۰۵) در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در صدر هیاتی عالی رتبه راهی تهران خواهد شد.

وی گفت که الزیدی در این سفر در مورد تلاش ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده های تجاری، حمل و نقل و گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد.

سخنگوی دولت عراق افزود: الزیدی در سفر به واشنگتن نیز مساله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود.

حیدر العبودی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس منافع عراق، پرونده گاز، بر روی میز رایزنی های دوجانبه تهران و بغداد خواهد بود.

سخنگوی دولت عراق افزود: رویکرد عراق دخالت نکردن در امور دیگر کشورها و احترام به معاهدات بین المللی است و با توجه به منافع اقتصادی کشور، به دنبال گشایش در روابط خارجی است.

 

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عراق تهران سفر به ایران علی فالح الزیدی
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