معادله محاصره در برابر محاصره که از تنگه هرمز به باب‌المندب گسترش یافته، بازار‌های انرژی را به وحشت می‌اندازد.

در ادامه تحلیل‌های رسانه‌ای درباره تحولات منطقه از جنگ جاری میان ایران و آمریکا که در واقع یک جنگ منطقه‌ای است، تا اجرای معادله یمن برای شکستن محاصره تحمیل شده علیه این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی، وب سایت قطری العربی الجدید در مقاله‌ای با عنوان «محاصره در برابر محاصره: معادله‌ای جدید در منطقه» نوشت: نقشه غرب آسیا به دلیل جنگ جاری و تشدید خطرات ژئوپلیتیکی و امنیتی، بیش از هر زمان دیگری، به طور بی‌سابقه‌ای پیچیده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تنش‌های شدیدی در منطقه خلیج فارس، یمن، اردن، عراق، سوریه و لبنان، درگیری‌های نظامی مداوم ایالات متحده و ایران، و نیز تهدیدات استراتژیک و حیاتی برای برخی از کشورهای منطقه و خسارات اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای وجود دارد که فشار زیادی را بر بازارها و شهروندان آن وارد می‌کند.

محاسبات غلط آمریکا درباره محاصره ایران

ایالات متحده طی چند هفته گذشته محاصره دریایی علیه ایران را از سر گرفت و رژیم صهیونیستی دائماً در تلاش است تا تحریم‌های بین‌المللی شدیدتری را بر منابع انرژی ایران اعمال کند و تلاش می‌کند تا ایران را از نظر نفتی، مالی و لجستیکی منزوی کند. این رژیم از محاصره اقتصادی گسترده علیه ایران حمایت می‌کند و مدعی است که این محاصره، مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از درگیری‌های نظامی فعلی در منطقه است.

با این حال، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که ایران پیش از این برای دهه‌های طولانی تحت محاصره اقتصادی جامع، همراه با تحریم‌های اقتصادی شدید، مسدود شدن بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش در بانک‌های غربی و ارعاب خریداران نفت ایران توسط ایالات متحده بوده است.

با وجود همه اینها، اقتصاد ایران فرو نپاشید و دولت ایران ورشکست نشد. بله، این کشور دچار بحران‌های شدید مالی و معیشتی شد و ارزش پول آن به شدت کاهش یافت، اما به نقطه ورشکستگی یا فروپاشی نرسید.

محاصره در برابر محاصره؛ معادله ایران و یمن از هرمز تا باب‌المندب

علاوه بر آن، اقدام ایران در بستن مجدد تنگه هرمز، پاسخی متقابل به محاصره دریایی تحمیل شده توسط آمریکاست و در میان این بحرانی که تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس را در بر گرفته، توجه جهان ناگهان به دریای سرخ معطوف شده که تبدیل به نقطه اشتعال شده است.

یمنی‌ها تهدیدات خود را برای اعمال محاصره علیه عربستان وارد مرحله عملی کرده‌اند و بر همین اساس سناریوهایی درباره گشوده شدن جبهه جدیدی در جنگ بر سر آبراه‌ها و بنادر دریایی ترسیم می‌شود. جنبش انصارالله یمن اخیراً معادله خطرناکی را تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره»، تحمیل کرده که در پاسخ به محاصره عربستان سعودی علیه یمن است.

به عبارت دیگر، معادله بستن تنگه هرمز توسط ایران، این بار به تنگه باب المندب گسترش پیدا کرده که خلیج عدن را به دریای سرخ و سپس از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می‌کند. این معادله یمن یکی از مهمترین شریان‌های صادرات نفت عربستان و خلیج فارس را تهدید می‌کند و می‌تواند تجارت بین‌المللی از جنوب شرقی آسیا تا اروپا را مختل کند.

اعلام محاصره دریایی یمن علیه عربستان از روز دوشنبه اوضاع را به شدت پیچیده کرده؛ اقدامی که در پاسخ به محاصره جامع بنادر و فرودگاه‌های یمن از طریق زمین، دریا و هوا از سوی عربستان صورت گرفته است.

وحشت در بازارهای انرژی جهان

در راستای همین معادله، دیروز سه شنبه دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی که به مقصد چین و هند حرکت می‌کردند، بعد از هشدار یمنی‌ها قبل از عبور از تنگه باب المندب، مجبور شدند به سمت کانال سوئز برگردند.

تصمیم یمنی‌ها برای اعمال محاصره علیه عربستان، از مدت‌ها قبل و حتی پیش از حمله ریاض به فرودگاه صنعا اتخاذ شده بود. این تحولات به همراه تحولات دیگر منطقه و به ویژه نگرانی از اینکه جنبش انصارالله ممکن است با بستن تنگه باب المندب به ایجاد اختلال در ترافیک دریایی روی آورد، آشفتگی در بازارهای نفت و نگرانی‌ها در مورد تامین انرژی جهانی را افزایش داده است.

این امر منجر به اختلال در کشتیرانی و زنجیره‌های تامین، افزایش شدید هزینه‌های بیمه برای کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ عبور می‌کنند و افزایش عدم قطعیت در مورد بزرگترین صادرکننده نفت جهان و بنادر عربستان سعودی شده است.

بنابراین، روز سه‌شنبه شاهد افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی در بازارهای جهانی بودیم و حتی انتظار می‌رود که در صورت ادامه اختلالات در ناوبری از طریق تنگه هرمز، قیمت نفت تا سه ماهه آخر سال جاری از 120 دلار در هر بشکه فراتر رود، که طبق گفته بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس، بحرانی برای اقتصاد جهانی و کشورهای مصرف‌کننده سوخت است.

در حالی که شرکت امنیت دریایی انگلیسی «امبری»، نسبت به افزایش خطر حمله یمن به کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی هنگام دریانوردی در دریای سرخ و خلیج عدن هشدار داده و از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی خواسته است ارتباط کشتی‌های خود را با بنادر سعودی بررسی کنند، رویترز گزارش داد که تصمیم انصارالله برای ممنوعیت دریانوردی به عربستان منجر به افزایش هزینه‌های بیمه کشتی‌ها در دریای سرخ از 0.3٪ به 0.75٪ از ارزش کشتی شده است.

ناظران در صنعا معتقدند که هزینه معادله «محاصره در برابر محاصره» برای عربستان سعودی بالا خواهد بود، چرا که این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در منطقه است و بودجه آن به بیش از 70 درصد فروش نفت خام وابسته است و حرکت آن به‌سمت تشدید تنش، خسارات هنگفتی را برای آن به‌همراه خواهد داشت، اما هزینه برآورده کردن خواسته‌های انصارالله قطعاً کمتر از این خواهد بود.

خبرگزاری رویترز تخمین می‌زند که بسته شدن کامل تنگه باب‌المندب می‌تواند عرضه جهانی نفت را 7 درصد کاهش دهد، زیرا مانع از خروج اکثر صادرات نفت عربستان از منطقه از طریق مسیرهای فعلی آنها می‌شود.

شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کپلر اعلام کرد که ورود یمن به این درگیری، خطرات را از تنگه هرمز به دریای سرخ منتقل می‌کند و تنگه باب‌المندب را که به مسیری حیاتی برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی عربستان و همچنین تجارت بین اروپا و آسیا تبدیل شده است، تهدید می‌کند.

