محاکمه مادورو به تعویق افتاد!

براساس حکم قاضی آمریکایی محاکمه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس از اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

این زوج پس از ربوده شدن توسط نیروهای آمریکایی در یک عملیات نظامی در اوایل ژانویه، برای سومین بار در دادگاهی در نیویورک حاضر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شینهوا در گزارش خود آورده است که در جریان جلسه ۱۵ دقیقه‌ای قاضی «آلوین هلراستاین» به درخواست وکلای هر دو طرف، تاریخ محاکمه را تعیین کرد.

بری پولاک، وکیل مادورو، اظهار داشت که ابتدا کیفرخواست را بر مبنای اصل «مصونیت حاکمیتی» به چالش خواهد کشید؛ زیرا در صورت موفقیت در این اقدام، نیازی به ادامه روند دادرسی برای مادورو نخواهد بود.

در ۳ ژانویه، نیروهای نظامی آمریکا حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا انجام دادند و مادورو و همسرش را به زور بازداشت و به نیویورک منتقل کردند. حملات آمریکا جامعه جهانی را شوکه کرد و موجی از محکومیت‌ها و نگرانی‌های جدی را در سراسر جهان برانگیخت. مادورو در نخستین جلسه تفهیم اتهام خود در ۵ ژانویه، تمامی اتهامات وارده از سوی آمریکا، از جمله قاچاق مواد مخدر را رد کرد.

این زوج از زمان بازداشتشان در کاراکاس، در مرکز بازداشت «متروپولیتن» در بروکلین نیویورک در حبس به سر می‌برند.

روز چهارشنبه، معترضان در مقابل ساختمان دادگاه منهتن که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت، تجمع کردند و ضمن درخواست آزادی فوری مادورو، با هرگونه مداخله نظامی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور مخالفت کردند.

آلیسون گاندرسون، از معترضان اهل مینیاپولیس، به خبرگزاری شین‌هوا گفت که ایالات متحده پس از یک آدم‌ربایی غیرقانونی، در حال محاکمه رئیس‌جمهور یک کشور مستقل است. گاندرسون گفت: «این اقدامی ناعادلانه و مجرمانه است.»

تام برک، عضو کمیته راهبری «شبکه اقدام ضد جنگ»، معتقد است که ربودن، بازداشت و محاکمه رئیس‌جمهور ونزوئلا مغایر با قوانین بین‌المللی است. او گفت: «ما در تمام مراحل با این روند مخالفت خواهیم کرد.» برک اظهار داشت: «ایالات متحده در واقع مرتکب یک سرقت مسلحانه شده است. تمام دنیا نظاره‌گر ماجراست و مردم دیگر به دولت آمریکا اعتماد ندارند.»

سارا فلاوندرز، نویسنده سیاسی آمریکایی، خاطرنشان کرد که روز چهارشنبه مصادف با دویستمین روزِ ربوده شدن مادورو بود. فلاوندرز با اشاره به عملیات‌های برون‌مرزی ایالات متحده در ونزوئلا، ایران و کوبا گفت: «ما این روزها را فراموش نمی‌کنیم. ما جنایات آن‌ها را از یاد نمی‌بریم. ما در برابر تک‌تک آن‌ها می‌ایستیم و با تک‌تک این مبارزات اعلام همبستگی می‌کنیم.

