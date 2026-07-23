کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز در برخی مناطق زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شرق گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان، جنوب اردبیل و آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش رگبار پراکنده مورد انتظار است. در ساعات عصرگاهی، در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز رگبار پراکنده و رعد و برق رخ می‌دهد.»

به گزارش تابنا؛ شدت فعالیت بارش رگبار در آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، قزوین و زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شمال هرمزگان با هشدار هواشناسی سطح زرد همراه است و احتمال مخاطراتی از جمله بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

فریبا گودرزی افزود: «جمعه هم در شرق مازندران، ارتفاعات شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین در جنوب نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، ارتفاعات مرکزی و جنوبی کرمان و شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعد از ظهر بارش پراکنده انتظار می‌رود. روز شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود.»

گودرزی در مورد افزایش دما در نیمه شمالی کشور گفت: «از جمعه تا دوشنبه دوباره شاهد افزایش دما در نیمه شمالی کشور خواهیم بود.»

تداوم توفان گرد و خاک در نوار شرقی

وزش باد در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک ادامه دارد. گودرزی ادامه داد: «در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و جمعه و شنبه در برخی نقاط شرق، شمال شرق، مرکز و جنوب غرب افزایش وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.»

امروز به دلیل خیزش گرد و خاک در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، اصفهان، مرکزی، قم، تهران، البرز، بوشهر و جنوب فارس هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده‌است. احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقتی، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات این پدیده است. خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان مواج و متلاطم است.

تهران گرم می‌شود

امروز و فردا جمعه با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان تهران، افزایش ابر، تشدید وزش باد و در برخی ساعات وقوع رگبار باران و رعد و برق، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود. گودرزی گفت: «بیشینه دمای امروز تهران ۳۵ درجه و جمعه ۳۶ درجه است. با افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور از ابتدای هفته بیشینه دمای روز شنبه استان تهران به ۳۸ درجه می‌رسد.»

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد میانگین دمای کشور در یک هفته اخیر نسبت به دوره بلندمدت، ۱.۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. بیشترین افزایش دما مربوط به استان خراسان رضوی با ۳.۷ درجه و خراسان جنوبی با ۳.۱ درجه بوده است. کمترین افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت را استان کردستان با ۰.۳ درجه ثبت کرده است. استان تهران در این مقایسه ۲.۷ درجه افزایش دما نشان داده است.

