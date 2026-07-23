افشای سفر محرمانه رئیس جدید موساد به واشنگتن

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از دو منبع مطلع فاش کرد که «رومن گافمن»، رئیس جدید موساد، دو هفته پیش در سفری از پیش اعلام‌نشده راهی واشنگتن شده و با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، و شماری از مقامات کاخ سفید دیدار کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، محور اصلی گفت‌وگوهای گافمن در نخستین سفرش به آمریکا پس از تصدی ریاست موساد، موضوع جنگ تحمیلی علیه ایران و نیز مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک منبع صهیونیستی تصریح کرد که یکی از اهداف کلیدی این سفر، ایجاد هماهنگی با کاخ سفید در رابطه با مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است.

گافمن که از نزدیک‌ترین مشاوران بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به شمار می‌رود، درست در آستانه اوج‌گیری مجدد تنش‌ها در منطقه و تشدید تجاوزگری های واشنگتن راهی آمریکا شد. واشنگتن پس از واکنش مقتدرانه ایران به نقض مکرر تفاهم‌نامه از سوی آمریکا، دور تازه‌ای از درگیری‌ها را کلید زد.

به ادعای این گزارش در میان حلقه داخلی نزدیکان به ترامپ، راتکلیف یکی از بدبین‌ترین چهره‌ها به تفاهم‌نامه با ایران توصیف شده است. منابع مطلع می‌گویند او پیش از امضای این سند ادعا کرده بود که ایران مفاد آن، از جمله بندهای مربوط به تنگه هرمز را متفاوت از آمریکا تفسیر خواهد کرد. سیا و موساد از اظهار نظر رسمی درباره این دیدار خودداری کرده‌اند.

