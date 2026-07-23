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حمله هوایی دوباره دشمن آمریکایی به کیار

بامداد امروز، یکم مردادماه، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۸
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حمله به کیار

عبدالعلی ارژنگ، با اشاره به اینکه در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت، اظهار کرد: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

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کیار حمله آمریکا تجاوز آمریکا به ایران ایران آمریکا چهارمحال و بختیاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
3
پاسخ
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