حمله هوایی دوباره دشمن آمریکایی به کیار
بامداد امروز، یکم مردادماه، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطهای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۸| |
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عبدالعلی ارژنگ، با اشاره به اینکه در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطهای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت، اظهار کرد: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاههای مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
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