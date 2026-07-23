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سه پایگاه آمریکا در کویت هدف قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران  در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبار‌های مهمات و اقلام لجستیکی  ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد. 
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۵
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حمله به کویت

سه پایگاه آمریکا در کویت هدف قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به ادامه گستاخی‌ها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران  در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبار‌های مهمات و اقلام لجستیکی  ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد. 

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