مرگ ژیمناست ۱۸ ساله ایرانی هنگام تمرین

محمدصدرا رحیم‌زاده، ژیمناست ۱۸ ساله کشورمان، در حین تمرین دچار آسیب شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدصدرا رحیم‌زاده هنگام تمرین دارحلقه در سالن دچار حادثه و آسیب شد.

فدراسیون ژیمناستیک با انتشار اطلاعیه‌ای، درگذشت این ژیمناست ۱۸ ساله را تأیید کرد.

گفته می‌شود این ژیمناست جوان با اهدای اعضای بدن خود، پس از مرگ نیز به بیماران فرصت دوباره زندگی کردن بخشید.