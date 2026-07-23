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مرگ ژیمناست ۱۸ ساله ایرانی هنگام تمرین

محمدصدرا رحیم‌زاده، ژیمناست ۱۸ ساله کشورمان، در حین تمرین دچار آسیب شد و جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۱۰
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7492 بازدید
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مرگ ژیمناست

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدصدرا رحیم‌زاده هنگام تمرین دارحلقه در سالن دچار حادثه و آسیب شد.

فدراسیون ژیمناستیک با انتشار اطلاعیه‌ای، درگذشت این ژیمناست ۱۸ ساله را تأیید کرد.

گفته می‌شود این ژیمناست جوان با اهدای اعضای بدن خود، پس از مرگ نیز به بیماران فرصت دوباره زندگی کردن بخشید.

مرگ ژیمناست ۱۸ ساله ایرانی هنگام تمرین

مرگ ژیمناست ۱۸ ساله ایرانی هنگام تمرین

 

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برچسب ها
مرگ ژیمناست ژیمناستیک اهدای عضو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
10
23
پاسخ
روحش شاد. به احتمال قریب به یقین تجهیزات استاندارد نبوده اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
بدون اطلاع نظر نده، همین نظر دادن ها و رفتارهای احساسی شده عادت ایرانی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
21
پاسخ
روحش شاد
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