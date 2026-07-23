به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نشریه «وال استریت ژورنال» بامداد پنجشنبه از تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا خبر داد. این نشریه به نقل از منابع مطلع نوشت که ارتش آمریکا در حال افزایش ارسال نیرو‌ها و تجهیزات نظامی خود به خاورمیانه است. در این گزارش آمده است: «آمریکا در حال انتقال نظامیان، کادر پزشکی و تسلیحات بیشتر به خاورمیانه است تا به دونالد ترامپ گزینه‌های بیشتری برای پاسخ قاطع بدهد، زیرا او در حال بررسی درگیری گسترده‌تر با ایران است».

این منابع گفتند: «طی هفته گذشته، نیرو‌های عملیات ویژه ایالات متحده از پایگاه‌های آمریکایی به منطقه اعزام شده‌اند. علاوه بر این آمریکا، اسکادران‌های جنگنده را به پایگاه‌های سراسر خاورمیانه اعزام کرده و بمب‌افکن‌ها در پایگاه‌های مشترک با انگلیس در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند».

وال‌استریت ژورنال توضیح داد که به طور خاص، بمب‌افکن‌های بی-۱ مستقر در انگلیس برای شرکت احتمالی در عملیات جنگی در مقیاس بزرگ علیه ایران آماده می‌شوند. این منابع افزودند: «در چند روز گذشته، بیش از ۱۵۰ کادر پزشکی به مرکز درمانی منطقه‌ای در لندستول آلمان رسیده‌اند. این بیمارستان، مرکز درمانی اصلی برای نظامیان آمریکایی است که در نبرد‌های خاورمیانه زخمی شده‌اند». پیشتر نیز این نشریه گزارش داده بود که آمریکا در حال استقرار جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۶ از اروپا در منطقه غرب آسیا است.