به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه تروریست آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد: «توافق‌ها بر اساس رعایت قوانین هستند و ما با ایران تفاهمی داشتیم که سپس آنها آن را نقض کردند و دیگر لازم‌الاجرا نیست». روبیو در حاشیه اجلاس «آسه‌آن» گفت: «آنچه اکنون اتفاق می‌افتد واضح است؛ کشتی‌ها سعی می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند و توسط ایرانی‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند».

شبکه «الجزیره» به نقل از وی گزارش داد: «تفاهم‌نامه با ایران، باز شدن تنگه هرمز و کشتیرانی آزاد را تصریح کرده بود و قرار بود ایران یک هفته و نیم پیش بیانیه‌ای در این مورد صادر کند». این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد: «در روزی که قرار بود ایران بیانیه را صادر کند، آنها یک کشتی را هدف قرار داده و به آن حمله کردند».

بر اساس این گزارش، روبیو در ادامه ادعاهایش گفت: «ما همچنان پذیرای دیپلماسی و راه‌حل مذاکره‌شده هستیم، اما به نظر نمی‌رسد که آنها در حال حاضر درمورد آن جدی باشند». وی با ادعای اینکه ایران در شرایط سختی قرار دارد، اظهار داشت: «ایرانیان با تورم بالا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبه‌رو هستند». وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: «چین از آنچه ایران در تنگه هرمز انجام می‌دهد، ناراضی است و مخالفت خود را با اعمال هزینه‌های ترانزیت ابراز کرده است». طبق گزارش الجزیره، روبیو همچنین افزود: «آمریکا از آزادی ناوبری دفاع می‌کند و مکان‌هایی را که از آنها به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله می‌شود، هدف قرار می‌دهد».