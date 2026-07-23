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روبیو: توافق با ایران لازم‌الاجرا نیست

وزیر خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد که یادداشت تفاهم با ایران، باز شدن تنگه هرمز را تضمین می‌کرد اما تهران آن را انجام نداد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۳
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11874 بازدید
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۴
مارکو روبیو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه تروریست آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد: «توافق‌ها بر اساس رعایت قوانین هستند و ما با ایران تفاهمی داشتیم که سپس آنها آن را نقض کردند و دیگر لازم‌الاجرا نیست». روبیو در حاشیه اجلاس «آسه‌آن» گفت: «آنچه اکنون اتفاق می‌افتد واضح است؛ کشتی‌ها سعی می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند و توسط ایرانی‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند».

شبکه «الجزیره» به نقل از وی گزارش داد: «تفاهم‌نامه با ایران، باز شدن تنگه هرمز و کشتیرانی آزاد را تصریح کرده بود و قرار بود ایران یک هفته و نیم پیش بیانیه‌ای در این مورد صادر کند». این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد: «در روزی که قرار بود ایران بیانیه را صادر کند، آنها یک کشتی را هدف قرار داده و به آن حمله کردند».

بر اساس این گزارش، روبیو در ادامه ادعاهایش گفت: «ما همچنان پذیرای دیپلماسی و راه‌حل مذاکره‌شده هستیم، اما به نظر نمی‌رسد که آنها در حال حاضر درمورد آن جدی باشند». وی با ادعای اینکه ایران در شرایط سختی قرار دارد، اظهار داشت: «ایرانیان با تورم بالا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبه‌رو هستند». وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: «چین از آنچه ایران در تنگه هرمز انجام می‌دهد، ناراضی است و مخالفت خود را با اعمال هزینه‌های ترانزیت ابراز کرده است». طبق گزارش الجزیره، روبیو همچنین افزود: «آمریکا از آزادی ناوبری دفاع می‌کند و مکان‌هایی را که از آنها به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله می‌شود، هدف قرار می‌دهد».

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برچسب ها
مارکو روبیو کشتی دیپلماسی تنگه هرمز ایران تورم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
21
12
پاسخ
حالا نوبت پزشکیان هست که قبل امضا توافق نامه تضمین و تعهد داده بودن پاسخ دهد ما منتظر پاسخشان هستیم امیدواریم مثل اون مذاکره های قبلی دنبال مقصر نگردن وپینک وپنک بازی نکنن . به اندازه کافی بهش فرصت داده شده . نتیجه ( = 0)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
پزشکیان چه تعهدی داده بوده شما میدانید.اگر می‌دانی به ما هم بگو.چرا دنبال تخریبی. .تعهد در حفظ منافع کشور بوده.نه همکاری با آمریکا.این هم بدون کشور های عربی دنبال جنگ ند.چون منافع آنها در بی ثباتی ایران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
8
19
پاسخ
چقدر این آمریکا پست فطرته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
11
پاسخ
هیچ توافقی برای آمریکا لازم الاجرا نیست برید قبل از مذاکره با آمریکا حداقل یکم تاریخ بخونید آمریکا هیچ کدام از توافقاتش رو اجرا نکرده حتی باشوروی که ابرقدرتی بود واسه خودش زدن زیرش حتی از توافق آب و هوا هم خارج شدن با سرخپوستها و ایران مصدق و صدها توافق دیگه این توافقات یه طرفه هست یعنی تا زمانی که آمریکا نفع ببره اجرا میشه وقسمتهایی که نفعی واسش نداره اجرا نمیشه این بار اولشون که نیست قرارداد الجزایر برای تحویل جاسوسان سفارت و برجام و همین تفاهم اخیر
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