سنتکام از دور جدید حمله به ایران خبر داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش کودک‌کش آمریکا بامداد پنجشنبه از حملات تجاوزکارانه به چند نقطه در جنوب ایران خبر داد. سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که در واکنش به حملات ادعایی ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در ایران انجام می‌دهد.