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سنتکام از دور جدید حمله به ایران خبر داد

ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه از حملات تجاوزکارانه به چند نقطه در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۰
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6072 بازدید
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بیانیه سنتکام

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش کودک‌کش آمریکا بامداد پنجشنبه از حملات تجاوزکارانه به چند نقطه در جنوب ایران خبر داد. سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که در واکنش به حملات ادعایی ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در ایران انجام می‌دهد.
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برچسب ها
سنتکام آمریکا جنوب ایران تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
کد خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
بنام خدا. ترامپ دیوانه قمار باز کودک کش در کمین ما هستی.
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