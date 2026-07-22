سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: بی‌تفاوتی کنگره آمریکا در قبال ابعاد انسانی جنگ غیرقانونی هیات‌حاکمه این کشور علیه ملت ایران و جنایات جنگی ارتکابی، شرم‌آور است

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در خصوص جلسه استماع کنگره آمريکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر برگزار شد و صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت:

«شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بیرحمانه مطرح نشد، با وجود اینکه همه می‌دانند که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یک جنگ غیرقانونی همراه با موارد بی‌شماری از جنایات جنگی از جمله جنایات میناب و لامرد بوده است.»