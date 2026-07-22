صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بقائی: بی‌تفاوتی کنگره به جنایات جنگی شرم آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: بی‌تفاوتی کنگره آمریکا در قبال ابعاد انسانی جنگ غیرقانونی هیات‌حاکمه این کشور علیه ملت ایران و جنایات جنگی ارتکابی، شرم‌آور است
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۱
| |
3546 بازدید
|
۱
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در خصوص جلسه استماع کنگره آمريکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر برگزار شد و صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت: 

 «شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بیرحمانه مطرح نشد، با وجود اینکه همه می‌دانند که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یک جنگ غیرقانونی همراه با موارد بی‌شماری از جنایات جنگی از جمله جنایات میناب و لامرد بوده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جنگ پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ایران حمله مدرسه میناب کنگره آمریکا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سنتکام از دور جدید حمله به ایران خبر داد
جدال لفظی در کنگره آمریکا بر سر جنگ علیه ایران
گزارش سی بی اس علیه ادعای پیت هگست درباره جنگ ایران
بقائی: در برابر تجاوز آمریکا چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
واکنش هگست به پایان مهلت ۶۰ روزه در جنگ با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
8
پاسخ
داداش کجای کاری
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oaJ
tabnak.ir/005oaJ