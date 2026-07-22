سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور و دولت در کنار استان‌های درگیر جنگ است و هرجا آسیب می‌بیند، بلافاصله عملیات ترمیم آغاز می‌شود.

علی زینی‌وند، امروز ( ۳۱ تیر) در ابتدای نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: همین الان ۶۸ قطعه از پیکرهای پاک دانش‌آموزان شهید در میناب در حال تشییع است و همچنان اثری از شهید ماکان نصیری پیدا نشده است.

به گزارش تابناک، وی همچنین با اشاره به تشییع رهبر شهید انقلاب، یادآور شد: تشییع تاریخی رهبر شهید که به تعبیر مقام معظم رهبری، جمعیت ده‌ها میلیونی در مسیرهای ده‌ها کیلومتری در ایران و عراق را به میدان آورد، بدون هیچ مشکلی برگزار و یک واقعه تاریخی دیگر ثبت شد.

رهبری پرهیز از برجسته‌کردن اختلافات سیاسی را وظیفه همگانی دانستند

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مقام معظم رهبری و تاکید موکد ایشان بر حفظ وحدت، تصریح کرد: این پیام مانند پیام‌های دیگر ایشان بر محور اتحاد و انسجام و دفاع از مسئولان و سران سه قوه استوار بود. اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس از کلیدواژه‌های مورد توجه بود. رهبر معظم انقلاب پرهیز از دوقطبی‌سازی و پرهیز از تفرقه و تنازع و برجسته‌کردن اختلافات سیاسی را وظیفه همگانی دانستند. همچنین تداوم اعتماد به مسئولان سه قوه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند مراقب باشیم در انتقادهایی که با انگیزه دلسوزی انجام می‌شود، ظلمی به بی‌گناهی نشود و وحدت و انسجام نیز آسیب نبیند.

وزیر کشور بعد از پاکستان به هند می‌رود

زینی‌وند با اشاره به سفر وزیر کشور با هیئتی از وزارتخانه‌های کشاورزی، راه و نفت به پاکستان، افزود: این سفر بسیار مهم اکنون در حال برگزاری است و بعد از آن هم وزیر کشور به هند سفر و در اجلاس بریکس شرکت خواهد کرد.

توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم در دستورکار وزارت کشور است

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم در دستورکار وزارت کشور است، اظهار کرد: هماهنگی در حوزه مدیریت انرژی نیز در دستورکار وزارت کشور است و از محورهای اصلی کار امروز ما استان‌های هدف تهاجم دشمن و استان‌های جنوبی ایران است. هیئتی از طرف دولت در آنجا حضور دارند. در کنار مردم هستیم و با مدیریت خوب استانداران شاهدیم مثلاً در محورهای مواصلاتی مهمی که به‌ویژه در هرمزگان هدف تهاجم دشمن قرار گرفت، در سریع ترین زمان ممکن ترمیم‌ها انجام شد.

هر نقطه‌ای هدف تهاجم دشمن قرار می‌گیرد به‌سرعت ترمیم می‌شود

وی افزود: در جاهایی تأسیسات برق و در جاهایی تأسیسات آب‌شیرین‌کن در کشور مورد حمله قرار می‌گیرد اما به سرعت ترمیم می‌شود. امور جاری و توسعه‌ای هم در حال انجام است. در گرگان و آق‌قلا نیز تاسیساتی که مورد حمله قرار گرفت به‌سرعت در حال ترمیم است.

زینی‌وند با اشاره به کسب گزارش دقیق از فرمانداران و استانداران استان‌های درگیر جنگ گفت: وزیر کشور نشست مفصلی با استانداران و فرمانداران استان‌های درگیر جنگ داشت. استانداران و فرمانداران ما چه مردان و چه زنان همگی در صحنه هستند. جنوب ایران قلب تمدن کشور ماست. معیشت و اقتصاد در استان‌های جنوب کشورمان بسیار مهم است. عمق تمدن و فرهنگ مردم جنوب بر کسی پوشیده نیست. مردم ایران یکپارچه در کنار نیروهای مسلح در حال مقابله با دشمن هستند.

تخریب مسئولانی که دیپلماسی را دوشادوش میدان، پیش می‌برند پذیرفتنی نیست

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه ما با همدلی، خونسردی و راهبرد مشخص با دشمن مبارزه می‌کنیم، گفت: در عین‌حال دشمن ما با سردرگمی، عصبانیت و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه در پی آسیب زدن است اما پیروز این جنگ مشخص است. ما با روایت‌سازی دقیق در تقویت این اتحاد مؤثر هستیم. هر حرکتی که به دوقطبی‌سازی و برهم زدن انسجام و تخریب مسئولانی که دوشادوش میدان عمل، میدان دیپلماسی را پیش می‌برند منجر شود، قابل قبول نیست.

اختلاف سلایق باید بر مبنای رهنمودهای رهبری مدیریت شود

وی یادآور شد: اختلاف سلایق باید بر مبنای رهنمودهای رهبری مدیریت شود و همه باید در جهت تقویت وحدت ملی و حمایت یکپارچه از مردم در استان‌های جنوبی و مرزی ایران گام برداریم.

تدابیر وزارت کشور برای رفع مشکلات مردم استان‌های درگیر جنگ

زینی‌وند در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره محور دیدار وزیر کشور با استانداران جنوب، گفت: وزیر کشور در نشست با استانداران و فرمانداران این مناطق تاکید کرد به‌سرعت به دنبال رفع مشکلاتی باشند که برای مردم ایجاد می‌شود. همچنین تاکید کرد همه در کنار مردم جنوب که تمرکز ژئوپولتیک ما در آنجاست، قرار داریم. وزیر کشور سازوکاری تعیین کرد که معاون وزیر کشور پیوسته با این استانداران و فرمانداران در تماس باشد و ما به‌سرعت موارد را به دستگاه‌های خدمات‌رسان منعکس کنیم.

مردم استان‌های جنوبی حداقل خاموشی را تجربه می‌کنند

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: موضوع دیگر دستور به کارگروه بهینه‌سازی انرژی بود و تاکید شد مردم جنوب حداقل خاموشی را داشته باشند.

سفر وزیر کشور به پاکستان از پیش‌تعیین‌شده بود

وی در پاسخ به پرسشی درباره سفر وزیر کشور به پاکستان و اینکه آیا پیامی از سوی مقامات ایران به مقامات پاکستانی داده شده‌است، تصریح کرد: سفر وزیر کشور به پاکستان از پیش‌تعیین‌شده بود، رئیس‌جمهوری در جریان سفر به پاکستان، دستور داد وزیر کشور در راس هیئتی از وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی به پاکستان سفر کند.

زینی‌وند گفت: علاوه بر روان‌سازی مسائل بین دو کشور، هدف از این سفر ارتقای سطح مبادلات تجاری با پاکستان از ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار است.

احتمال انتقال پیام‌های مذاکراتی در سفر وزیر کشور به پاکستان

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه پاکستان میانجی اصلی ما در مذاکرات با آمریکاست، گفت: قاعدتا وزیر کشور در لابه‌لای این گفت‌وگوها اگر مسئله‌ای در این زمینه باشد هم منتقل می‌کند.

برنامه سفر وزیر کشور به هند

وی با اشاره به سفر وزیر کشور به هند نیز اظهار کرد: در خصوص سفر به هند هدف شرکت در اجلاس بریکس است و ممکن است دیدارهایی با وزیر کشور هند و با نخست‌وزیر این کشور نیز انجام شود. در حاشیه اجلاس هم با وزرای کشور چین و آفریقا مذاکرات دوجانبه‌ای صورت خواهد گرفت.

در ضربه به شبکه‌های ضدایرانی تعلل نمی‌شود

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت امنیت استان‌ها و تامین کالاهای اساسی گفت: به لحاظ امنیتی تسلط کامل وجود دارد. هم در مرزها جایی که لازم است مراقبت دقیق می‌شود و هم درجایی که نیاز است به کسانی که پشت مرزهای ما در حال توطئه هستند، ضربه زده می‌شود. در ضربه به شبکه‌های ضدایرانی تعلل نمی‌شود. جلسات شورای امنیت کشور مرتب تشکیل می‌شود و نگرانی نیست.

برای تامین نیازهای کشور تدبیر شده و نگرانی وجود ندارد

سخنگوی وزارت کشور افزود: در حوزه تامین کالاهای اساسی از یکسال قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و در حقیقت از روز شروع دولت که جنگ هم آغاز شد، تمام ظرفیت را به کار گرفتیم. از همه ظرفیت‌های موجود ۱۶ استان مرزی برای ذخایر کالاهای اساسی استفاده و تامین نیازهای کشور تدبیر شده و نگرانی وجود ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه تدابیر شرایط جنگی، خاص است گفت: به پشتوانه حمایت مردم و مدیریت شایسته در کشور ما تا الان که یکسال است درگیر جنگ هستیم، بی‌نظیر بوده‌ایم. بی‌نظیر است کشوری درگیر جنگ باشد و با پشتوانه مردم امور را اینگونه مدیریت کند.

هیچ نگرانی در تامین کالاهای اساسی نداریم

وی یادآور شد: ما یکسال درگیر جنگ مستقیم شدیم که در کنار ۴۷ سال تحریم و فشار اقتصادی است. خدا را شاکریم که هیچ نگرانی در تامین کالاهای اساسی نداریم.

روند انتقال ریلی واگن‌ها از چین به ایران در حال انجام است

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال منتفی شدن انتقال ریلی واگن‌ها از چین به ایران، گفت: این کار انجام شده است. واگن‌ها آماده هستند تا به ایران حمل شوند. به دلیل شرایط جنگی توقفی صورت گرفت اما کار به موقع انجام خواهد شد.

هیچ مشکلی برای برپایی راهپیمایی اربعین وجود ندارد

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات امنیتی برای برگزاری مراسم اربعین گفت: ما ساختاری برای مدیریت این رخداد مهم داریم. همه تدابیر امنیتی لازم اندیشیده شده است. ستاد اربعین به‌صورت مستمر کار را دنبال کرده است. معاون امنیتی وزیر کشور، رئیس ستاد است و از مرزهای شش‌گانه بازدید کرده است. هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بعد از جنگ ۱۲ روزه هم مراسم اربعین داشتیم. حین جنگ رمضان سفر حج داشتیم. در تشییع رهبر شهید چیزی شبیه راهپیمایی اربعین اجرا کردیم. پس راهپیمایی اربعین نیز طبق روال انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در اعزام زوار امنیت و تسهیل تردد انجام می‌شود. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در مرزها مستقر هستند. در مرزها قرارگاه مشترک امنیتی با عراق هم تشکیل دادیم. همه تدابیر برای تردد اتباع خارجی انجام شده است و از ۳ تا ۱۵ مرداد این آیین تاریخی مهم برگزار خواهد شد.

مراحل شرعی و قانونی صدور گواهینامه موتورسواری زنان طی شده است



زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره مقدمات صدور گواهینامه برای بانوان و موضع رسمی وزارت کشور در این زمینه، گفت: موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینه‌های لازم است. مصوبه‌ دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع به‌زودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ایسنا درباره اینکه آیا برخورد با صاحبان تریبون‌هایی که به تفرقه‌افکنی مشغول هستند مانع تکرار و تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب نسبت به ضرورت صیانت از وحدت ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی نمی‌شود، گفت: برداشت من این است تاکید مستمر و موکد رهبری، به این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آن است. رهبر معظم انقلاب در چندماه اخیر بارها بر این موضوع تاکید کردند. حتی در پیامی که برای آغاز اجلاسیه سوم مجلس دادند به این موضوع تاکید داشتند. رهبری در پیام اخیرشان با ادبیات خاصی از تعبیر مهم اتحاد مقدس درباره این موضوع استفاده کردند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیام اخیرشان به‌شدت از تنازع و اختلاف سیاسی با ادبیات بسیار تاکیدی پرهیز داده‌اند، افزود: صیانت از وحدت ملی و پرهیز از تفرقه‌افکنی در همه مقاطع حتی در شرایط صلح نیز مهم است. وزارت کشور در این حوزه مسئولیت دارد و کار در حال انجام است. ما با جمعیت ۹۰ میلیونی، متنوع، متکثر و تحصیل‌کرده در کشور داریم و به همین اندازه نظر مختلف هم وجود دارد.

زینی‌وند یادآور شد: اینکه جناح‌ها و سلایق مختلف در کشور به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها و مجالس را به دست می‌گیرند پویایی و عمق فرهنگی ایران ما را نشان می‌دهد. اینکه مردم عادی هم نظرات مختلف بیان کنند امر بدی نیست و هیچکس نباید به تندروی و کندروی متهم شود.

هیچ فردی حق استفاده سیاسی و جناحی از تریبون نظام و حکومت ندارد

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اما آنجا که کسی با امکانات نظام اعم از ساختار دولت و غیردولتی، به‌صورت سازمان‌دهی شده به انسجام ملی آسیب وارد کند، هم مسئله غیرشرعی و هم غیرقانونی است. هیچ فردی حق استفاده سیاسی و جناحی از تریبون نظام و حکومت ندارد. چه من، چه امام جمعه و چه صداوسیما این اجازه را ندارد. هر فردی که به انسجام صدمه بزند دستگاه‌های مسئول و قوه قضائیه باید با او برخورد قانونی کند.

دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد با تخریب سازماندهی‌شده تیم مذاکره‌کننده هستند

وی تصریح کرد: اینکه مسئولان و سران قوا بر اساس ساختار رسمی و تأیید رهبر معظم انقلاب دیپلماسی را پیش می‌برند اما به‌صورت سازماندهی‌شده هدف توهین و تخریب قرار بگیرند، دیگر انتقاد نیست و دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد با این موارد هستند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: موضع رسمی ما به رسمیت شناختن اختلاف نظر و استقبال از انتقادات است اما وظیفه داریم در قالب شورای تأمین و شورای امنیت با هرگونه اخلال و هرگونه برنامه‌ریزی از جانب هر فرد و هر گروهی برای تفرقه‌افکنی - تا جایی‌که مقدور است با تذکر و در ادامه با تدابیر دستگاه‌های قانونی و قضایی - در راستای اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب برخورد کنیم.

ساخت پناهگاه در تهران به کجا رسید؟

زینی‌وند در پاسخ به این پرسش که طرح ساخت پناهگاه در تهران در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این یکی از موضوعات مهم است. البته ذهن مردم آشفته نشود که فکر کنند ما دائم قرار است در جنگ باشیم. هر لحظه که منافع ملی و امنیت ملی و استقلال و هویت ایران و انقلاب ما تأمین شود مسئولان ما برای خاتمه جنگ تردید نمی‌کنند. جنگ ما یک جنگ وجودی است و مشغول دفاع از کشورمان هستیم اما در زمینه ساخت پناهگاه به‌عنوان یک اصول پدافندی مهم به فکر هستیم.

هر لحظه منافع و امنیت ایران تأمین شود از نگاه ما جنگ متوقف است

وی تصریح کرد: در عالی ترین سطوح کشور این نظر وجود دارد که هر لحظه منافع و امنیت ایران تأمین شود از نگاه ما جنگ متوقف است. جای مجرم را عوض نکنیم. برخی‌ می‌گویند اگر تفاهم نوشتید چرا در زمان تشییع پیکر رهبری در عراق حمله کردید؟ این بدعهدی دشمن بود. قرار بود در آن ۶۰ روز تردد از تنگه هرمز انجام و ترتیباتی تعریف شود. اما در هفته اول رفتند کشوری را تحت فشار گذاشتند و با جعل اسناد تاریخی و سفارش مقاله، بخش جنوبی در تنگه را فعال کردند تا این اهرم استراتژیک را از ایران بگیرند. آیا نیروی نظامی ایران باید نگاه کند که جعل حقوق انجام شود و اهمیت تنگه استراتژیک هرمز از دست برود؟ ما راهی جز دفاع نداریم.

اگر زیرساخت بزنند ما هم زیرساخت می‌زنیم

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه ما برای همه سناریوها آماده هستیم، تصریح کرد: اگر زیرساخت بزنند ما هم زیرساخت می‌زنیم. دست ما اینقدر پر است که دشمن را سر جای خود بنشانیم. واقعا دشمن از شکست نظامی ایران ناامید است. اما تمرکز خود را بر روی فشار اجتماعی، زدن زیرساخت و محاصره کشور گذاشته است‌. ما باید مرد میدان باشیم.

برای بدترین سناریوها آماده هستیم

وی یادآور شد امیدواریم به آنجا نرسیم اما برای بدترین سناریوها آماده هستیم. بسیاری از مبادی مواصلاتی در استان هرمزگان را زدند. اما برای کشور باظرفیتی مثل ایران ترمیم این‌ها کار سختی نیست. روز تشییع رهبری در مشهد ارتباط قطار ما را قطع کردند؛ مردم چند ساعت پشت خط ماندند؟

شرایط در جزیره خارک عادی است

زینی‌وند با تاکید بر اینکه همه استانداران و مردم ما در صحنه هستند، گفت: شرایط در جزیره خارک عادی است. ما جایی نداریم که ارتباط قطع باشد. ما با فرماندار جاسک، سیریک و خارک جلسه وبیناری داشتیم. جایی نیست که ما نتوانیم به آن خدمات‌رسانی کنیم.

فعلا ابلاغیه‌ای برای پایان تجمعات شبانه نداریم

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعمل جدیدی برای برگزاری تجمعات ابلاغ شده است، تصریح کرد: دستورالعمل، فرمان رهبری است. اینکه یکی پنبه در گوش خود بگذارد و بگوید نشنیدم مشکل اوست. فردی که خودش را به خواب زده اصلا نمی‌توان بیدار کرد. رعایت تدابیر رهبری خط مشی اصلی در حفظ انسجام و برگزاری تجمعات است. بخش عمده‌ای از دفاع ملی ما در برابر دشمن برگزاری همین تجمعات است. فعلا ابلاغیه‌ای برای پایان آن نداریم. این بخشی از دفاع میهنی و جانانه ماست. مردم ما چهارماه که در میدان‌ها محکم پای امنیت کشور ایستاده‌اند.

دیپلماسی تعطیل نیست و تبادل پیام‌ها و ارتباط میانجی‌ها برقرار است

وی همچنین درباره تداوم مسیر دیپلماسی اظهار کرد: کشور ما چارچوب دارد و کسی نمی‌تواند سرخود تصمیم بگیرد. دیپلماسی تعطیل نیست. تبادل پیام‌ها و ارتباط میانجی‌ها برقرار است. حتی ممکن افراد جدیدی برای میانجی‌گری اضافه شوند. ما دیپلماسی را تثبیت‌کننده دستاورد میدان می‌دانیم و هیئت مذاکره‌کننده‌ای داریم که رئیسش مورد وثوق مردم، رهبری و شعام است.

رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران همان جوان ۲۰ ساله فرمانده لشکر است

زینی‌وند یادآور شد: رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران همان جوان ۲۰ ساله فرمانده لشکر است. ما باید به تیم مذاکره‌کننده اعتماد کنیم. مجلس ۲۹۰ نماینده و فراکسیون و گرایش مختلف دارد. اینکه یک نماینده مجلس نظری داشته باشد و توئیت بزند نباید هجمه کنیم. آن نماینده هم نباید با رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری تخریبی برخورد کند.

در جنگ نباید از پشت خنجر بزنیم

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه جنگ قاعده‌ای دارد گفت: نباید از پشت خنجر بزنیم. نباید به دولت و رئیس‌جمهوری که پای کار مردم است و تیم مذاکره‌کننده‌ای که به فکر منافع مردم است تهمت بزنیم. نباید به جوانی که پای لانچر نشسته بگوییم جنگ‌طلب است.

در موضوع انتقام با تدبیر عمل می‌کنیم

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی نظرات علیه موضوع انتقام، گفت: بخش عمده‌ای از مردم در تشییع رهبر شهید پرچم انتقام را بالا بردند. مطالبه‌ای دارند و قاعدتا دولت و نظام به‌عنوان نماینده مردم باید به آن توجه کنند. در روز روشن و به شکل بی‌سابقه رهبر ایران را شهید کردند. این در دنیا تعریف دارد. شما رهبر سیاسی و مرجع دینی یک کشور را شهید کردید و نباید توقع داشته باشند کسی از انتقام حرف نزند.

زینی‌وند با تاکید بر اینکه انتقام، بازدارندگی هم دارد گفت: ممکن است فردا یک مسئول دیگر را هدف قرار دهند. کشورهای دیگر هم بدانند ممکن است فردا نوبت آنان شود. اما اینکه شیوه انتقام چگونه باشد باید در جای خودش بحث شود. انتقام خواسته مردم و مورد توجه مسئولان است. ساختار رسمی کشور در این حوزه تدبیر دارد و با تدبیر هم عمل می‌کنیم.

توضیح درباره وارادت خودرو از شهر فرودگاهی امام

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو از طریق شهر فرودگاهی امام راحل و اینکه آیا خودروهای شخصی نیز امکان ورود خواهند داشت، یادآور شد: مصوبه این موضوع از قبل وجود داشته و احتمالاً مربوط به اواخر دولت دوازدهم است. مناطق آزاد در کشور قوانین و متولی خاص خود را دارند. در موضوع خودروهایی که پلاک منطقه آزاد دارند نیز در دولت یازدهم، ابتدا در خوزستان تصمیمی گرفته شد تا خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر آن استان تردد کنند و سپس این موضوع به استان‌های دیگری که دارای منطقه آزاد بودند تسری پیدا کرد.

وی افزود: در شرایط اخیر در همه مناطق آزاد، برای ارائه خدمات به مردم تصمیماتی با هماهنگی پلیس، دولت و سایر ارکان قانونی اتخاذ شده است. در شهر فرودگاهی امام هم رونمایی انجام شد که اصل موضوع برای حمل‌ونقل عمومی بود اما باتوجه به نیاز کلان‌شهر تهران و کرج و جمعیتی که دارند، مانند سایر استان‌ها مطالباتی برای اجازه تردد سایر خودروها نیز وجود دارد اما در حال حاضر این موضوع در حد مطالبه است و اطلاع ندارم تصمیم جدیدی غیر از همان مصوبه و موضوعی که دو سه هفته پیش مطرح شد، اتخاذ شده باشد.

در ضربه زدن به گروه‌ک‌های تجزیه‌طلب تردید نمی‌کنیم

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات گروهک‌های تجزیه‌طلب کرد در غرب کشور و شمال عراق و همکاری‌های امنیتی ایران با کشورهای همسایه در این زمینه گفت: وزارت کشور در جایگاه شورای امنیت کشور، در کنار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی، متولی امور مرز است و قاعدتاً با کشورهای همسایه که با همه آن‌ها روابط خوبی داریم - از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و سایر همسایگان - تفاهم‌نامه‌های امنیتی وجود دارد که هم به‌صورت موضوعی و هم کلی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای به‌طور مستمر به‌روزرسانی و مرور می‌شوند. طبیعی است در عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه که چندسال پیش با یک کودتا مواجه شد و ایران نهایت همکاری را در آن زمینه انجام داد، این همکاری‌ها در چارچوب حسن همجواری ادامه دارد و همکاری‌های رسمی برقرار است.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: ایران در اینکه از آن سوی مرزهای خود اخبار دقیق داشته باشد و هر گروهک، گروه، دسته یا سرویس جاسوسی که علیه ایران توطئه کند را شناسایی کند و چه در شرایط فعلی و چه در شرایط عادی باشد، در ضربه زدن به آن گروه‌ها تردید نخواهد کرد.

تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند

وی با تأکید بر لزوم توجه مردم به اطلاعیه‌های رسمی ستاد اربعین گفت: همه مردم به‌ویژه در این شرایط، فقط اطلاع‌رسانی‌های رسمی ستاد اربعین، وزارت کشور، صداوسیما و مراجع رسمی را ملاک قرار دهند و به اخبار و اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی توجه نکنند. از زائران می‌خواهیم ثبت‌نام در سامانه سماح را به روزهای پایانی موکول نکنند. همه شهروندان ایرانی و حتی اتباع خارجی مقیم ایران که قصد حضور در آیین باشکوه و معنوی اربعین را دارند، حتماً در سامانه سماح ثبت‌نام کنند. امروز بررسی کردم و مشخص شد بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

زینی‌وند یادآور شد: نهایت تلاش انجام شده تا تردد زائران تسهیل شود. امکاناتی مانند تأمین آب، خدمات رفاهی، پارکینگ هوشمند، حمل‌ونقل، اورژانس، هلال‌احمر و همچنین قرارگاه‌های امنیتی، از جمله قرارگاه امنیتی مشترک ایران و عراق، پیش‌بینی و فعال و همه تدابیر لازم برای تأمین ایمنی، امنیت، تسهیل و روان‌سازی تردد زائران اندیشیده شده است. این آیین، مردمی است و موکب‌های مردمی بخش مهمی از خدمات را ارائه می‌کنند و دولت نیز در کنار مردم قرار دارد. وظیفه ما فراهم کردن امنیت، ایمنی و تسهیلات لازم برای این جمعیت عظیم از زائران ایرانی و حتی اتباع سایر کشورهاست که از مسیر ایران تردد می‌کنند.