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شاخص بورس کانال ۴.۹ میلیون واحد را پس گرفت

شاخص کل بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات امروز بازار سهام ۲۱ هزار واحد رشد کرد و وارد کانال ۴.۹ میلیون واحد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۰۳
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات امروز بازار سهام ۲۱ هزار واحد رشد کرد و وارد کانال ۴.۹ میلیون واحد شد.

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بورس شاخص کل سرمایه بازار سهام بازار سرمایه شاخص کل بورس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
4
پاسخ
با سلام ...رشد شاخص بورس واقعا به عملکرد سهامداران بستگی داره ... تمنا میکنم در شرایط حساس آگاهانه عمل نموده بطوری که خودمان سرمایه با هزار مشقت را الکی در صف فروش قرار ندیم و از معامله در شرایط ناهنجار خودداری که بازی نوسان گیری است ... گاهی اوقات واقعا باید فقط و فقط نظاره گر بود ...فروش فقط و فقط آگاهانه نه احساسی ... سرمایه خودتون را الکی به باد ندید ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
آفرین اخه سهام مفت را چرا مفتر بفروشی اونم با ضرر نگه دارباید نه به فروش بگیم
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