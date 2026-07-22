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حملات پهپادی ارتش به مراکز مهم آمریکا در کویت

ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۸۷
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، «انبارهای مهمات» و «تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی» ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

الدوحه از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند.

ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند.

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کویت آمریکا ایران پایگاه آمریکا مراکز نظامی حمله ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
2
پاسخ
خوبه
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