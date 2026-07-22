تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

این انفجار باعث شد میله‌ها و ورق‌های پلاستیکی به اطراف پرتاب شده بود و دو سه تا از شیشه‌های همین منزل هم شکسته و به خودروی‌ام وی‌ام هم خسارت جزئی زد، اما حادثه مصدومی نداشت.