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تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

این انفجار باعث شد میله‌ها و ورق‌های پلاستیکی به اطراف پرتاب شده بود و دو سه تا از شیشه‌های همین منزل هم شکسته و به خودروی‌ام وی‌ام هم خسارت جزئی زد، اما حادثه مصدومی نداشت.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۸۶
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16372 بازدید
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به گزارش تابناک؛ خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی یا تخریب منزل نشده بود اما صدایش در کوچه‌های اطراف شنیده شد.

تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

تصاویر انفجار بامداد امروز در نارمک تهران

 

 

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برچسب ها
انفجار نارمک آتش سوزی‌ تخریب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
14
پاسخ
واقعا خسارت به ماشینه جزیی بوده
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
14
پاسخ
چرا در خبر اشاره ایی به علت انفجار نشده.ظاهرا نشت گاز بوده ولی در خبر
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