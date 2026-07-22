روبیو: ایران برای مذاکرات جدی نیست

باوجود اینکه واشنگتن طرفی بود که به الزامات خود ذیل تفاهم‌نامه با ایران عمل نکرد، اما وزیر خارجه آمریکا ایران را به نقض تعهدات متهم می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه مدعی شد که هیچ سازوکار حقوقی بین‌المللی وجود ندارد که ایران ذیل آن حق کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز را داشته باشد.

روبیو طی سخنرانی در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو «آسه‌آن» ادعا کرد:‌ «ایران خواستار حقی است که طبق هیچ سازوکار قانونی موجود، آن را ندارد تا عبور و مرور از تنگه هرمز را کنترل کند. این یک آبراه بین‌المللی است».

وی در این‌باره گفت: «اگر ما در خاورمیانه سابقه‌ای ایجاد کنیم که در آن یک کشور بتواند تصمیم بگیرد که یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر شما به آنها پرداخت نکنید، کشتی‌ها را منفجر کند، سابقه بسیار خطرناکی ایجاد کرده‌ایم که در سایر نقاط جهان، از جمله در این منطقه، تکرار خواهد شد».

این دیپلمات آمریکایی ادامه داد: «آنچه در اینجا مطرح است، صرفاً مسئله آنچه در تنگه هرمز اتفاق می‌افتد نیست. این یک اصل بسیار اساسی در مورد آزادی ناوبری است».

روبیو در ادامه مدعی شد: «اگر این موضوع تهدید شود، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که ۱۵۰ سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را پایه‌گذاری کرده‌اند نیز تهدید می‌شوند و نمی‌توان اجازه داد که چنین اتفاقی بیافتد».

وی سپس با ادعای اینکه ایران در مذاکرات جدی نیست، اظهار داشت:‌ «می‌خواهم یک بار دیگر تکرار کنم که آمریکا همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما به حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره باور داریم و این در موضوع ایران نیز صادق است».

وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن تهدیدهای وزیر جنگ این کشور مبنی بر مذاکره از طریق بمباران ایران، ادعا کرد: «متاسفانه، تاکنون، علی‌رغم تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم... تاکنون، اگرچه به توافق رسیده‌ایم، آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند».

روبیو در ادامه ادعاهای مضحک و بی‌اساسش افزود: «مشکلی که اکنون داریم این است که آنها درمورد مذاکرات جدی نیستند. اگر آنها جدی هستند، ما هم جدی هستیم. اگر آنها جدی نیستند، ما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از آن، منافع خود و همچنین منافع متحدانمان انجام خواهیم داد».