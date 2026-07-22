ترامپ با توافق هستهای با عربستان موافقت کرد
به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با یک توافق هستهای مهم و بلندمدت با عربستان سعودی موافقت کرده است؛ توافقی که به ریاض امکان دسترسی به برنامه هستهای غیرنظامی و احتمالاً توانایی غنیسازی اورانیوم را میدهد.
بر اساس این گزارش، این توافق ۳۰ ساله که ارزش آن دهها میلیارد دلار برآورد شده است، شرکتهای آمریکایی را در جایگاه اصلی توسعه برنامه هستهای عربستان قرار میدهد و در عین حال به واشنگتن امکان نظارت بیشتر بر جلوگیری از استفاده نظامی از این فناوری را خواهد داد.
والاستریت ژورنال نوشت که یکی از بندهای مهم این توافق، امکان ساخت تأسیسات غنیسازی در عربستان توسط شرکتهای آمریکایی است؛ موضوعی که پس از انجام یک مطالعه امکانسنجی مشترک آمریکا و عربستان دنبال خواهد شد.
این توافق قرار است توسط کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، امضا شود.