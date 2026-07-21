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توافق ایران و پاکستان برای همکاری در حفظ امنیت منطقه

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان در دیداری دو جانبه ضمن مرور آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه، درباره همکاری برای حفظ امنیت منطقه‌ای توافق کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۶۶
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3583 بازدید
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به گزارش تابناک، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) در جریان سفر با اسلام آباد با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیدار و گفت وگو کرد.

روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، با فیلد مارشال سید عاصم منیر در ستاد کل ارتش (GHQ) راولپندی دیدار کرده است.

در این دیدار، موضوعات مورد علاقه مشترک، امنیت منطقه‌ای و دوجانبه و مدیریت موثر مرزها مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های مداوم و نقش دیپلماتیک پاکستان در کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تشویق به تنش‌زدایی و ایفای نقش برای صلح قدردانی کرد.

در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که این جلسه با تاکید مجدد بر عزم راسخ برای تقویت هماهنگی نزدیک و سازوکارهای همکاری برای حفظ امنیت منطقه‌ای و رفاه متقابل به پایان رسید.

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برچسب ها
ایران پاکستان اسکندر مومنی وزیر کشور اسلام آباد فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
7
پاسخ
سردار تا اونجا رفتید . نپرسیدید چرا وسط جنگ، پاکستان با دشمنان ایران پیمان دفاغی میبنده؟
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