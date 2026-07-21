پروازهای فرودگاه اربیل به‌دلیل حملات به پایگاه آمریکا به‌طور موقت متوقف شد.

حملات به مواضع آمریکا در اربیل / تعلیق پروازها

به گزارش تابناک به نقل از فارس، احمد هوشیار مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق روز سه شنبه از تعلیق موقت پروازها در این فرودگاه خبر داد.

وی گفت که پروازها از مبدا این فرودگاه یا به مقصد آن به صورت موقت متوقف شده است.

او افزود که دلیل این تصمیم، موج حملات به اربیل است.

هوشیار گفت که پروازها به محض عادی شدن اوضاع و ثبات وضعیت امنیتی از سرگرفته خواهد شد.

پیش از این منابع خبری گزارش دادند که پایگاه آمریکا در اطراف فرودگاه اربیل هدف حمله قرار گرفته است.