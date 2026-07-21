بودجه ۶ میلیارد دلاری فیفا برای جام جهانی ۲۰۳۰
فیفا بودجه ۶ میلیارد دلاری برای جام جهانی ۲۰۳۰ در نظر گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۲۶| |
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به گزارش تابناک، فیفا در حال برنامهریزی برای اختصاص بودجهای حدود ۶ میلیارد دلار به برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ است؛ رقابتی که همزمان با صدمین سالگرد نخستین دوره جام جهانی در اروگوئه برگزار خواهد شد.
فیفا قصد دارد با برگزاری این دوره، یکصدسالگی جام جهانی را با رویدادی ویژه و تاریخی گرامی بدارد. (ESPN)
گفتنی است، جام جهانی ۲۰۳۰ در سه کشور مراکش - پرتغال - اسپانیا برگزار میشود.
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