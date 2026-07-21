تماس‌ محرمانه کشورهای عربی با اسرائیل درباره ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، فاش کرد که نمایندگان چندین کشور حاشیه خلیج فارس به‌صورت محرمانه با اسرائیل تماس گرفته و درباره روند تحولات رویارویی با ایران پرس‌وجو کرده‌اند.

وی همچنین مدعی شد آمریکا خود را برای تشدید تنش‌ها آماده می‌کند، اما تاکنون از اسرائیل نخواسته است در هیچ عملیات تهاجمی مشارکت کند.

دنی دانون روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه «کانال ۱۴» اسرائیل اظهار داشت که نمایندگان کشور‌های حوزه خلیج فارس در پشت‌صحنه با مقامات اسرائیلی ارتباط برقرار کرده و تلاش می‌کنند بدانند روند تحولات در تقابل با ایران به کدام سمت خواهد رفت.

وی گفت: «آن‌ها می‌پرسند مرحله بعدی چیست و چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مدعی شد واقعیت‌های منطقه در سال‌های اخیر تغییر کرده است و افزود: «در گذشته همه در یک جبهه بودیم و عملاً در یک قایق قرار داشتیم، اما امروز برخی کشور‌ها مستقیماً هدف حملات قرار گرفته‌اند، در حالی که ما در حال حاضر بخشی از این وضعیت نیستیم.»

وی ادعا کرد که تاکنون از اسرائیل درخواست نشده است به‌طور فعال در عملیات تهاجمی مشارکت کند، اما احتمال وقوع چنین درخواستی را رد نکرد و گفت: «ما کاملاً در حالت آماده‌باش هستیم، آمادگی لازم را داریم و تحولات را با دقت دنبال می‌کنیم.»

سفیر رژیم صهیونیستی همچنین برخی کشور‌های اروپایی را به مانع‌تراشی در برابر آمریکا متهم کرد و گفت: «برخی کشور‌های اروپایی اجازه سوخت‌گیری هواپیما‌های آمریکایی را نمی‌دهند و حتی اجازه عبور آنها از حریم هوایی خود را نیز صادر نمی‌کنند».

او گفت: «این رفتار، گستاخانه و ریاکارانه است.»