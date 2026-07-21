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بازداشت مدیران‌شهرداری‌سنندج پس ازحمله سگ‌هابه‌کودک!

رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود فوری دستگاه قضایی به پرونده حمله سگ‌های ولگرد به کودک ۳ ساله در محله کلکه‌جار سنندج خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۵
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2520 بازدید
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۱۰

بازداشت مدیران‌شهرداری‌سنندج پس ازحمله سگ‌هابه‌کودک!

حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در پی حمله سگ‌های ولگرد در محله کلکه جار سنندج به کودک ۳ ساله سنندجی که منجر به فوت وی شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله به این موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تامین کیفری روانه زندان شدند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی بیان کرد: در این خصوص علیه عوامل و مسببین این حادثه تلخ (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج) اعلام جرم شد. 

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر عوامل مرتکب دخیل در این حادثه که مرتکب قصور و ترک فعل شده‌اند، شناسایی و با قاطعیت با کلیه عوامل، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
 

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سنندج کردستان حمله سگ سگ ولگرد مرگ کودک شهرداری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
15
پاسخ
متاسفانه بعضی از مردم هم بدون توجه به عوارض ازدیاد سگ های ولگرد به اونها غذا میدن و این هم به نظرم باید فرهنگ سازی بشه و کاردرستی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
10
پاسخ
شما را به خدا مردم و کودکان را از دست سگهای ولگرد و شهری نجات بدهید. جای سگ در شهر و کوچه و خیابان نیست!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
7
پاسخ
مقصر اینتر نشنال و من و تو و مردمی هستن که جلوی معدوم سازی سگهای ولگرد رو میگیرن نه دو تا کارمند بدبخت شهرداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
2
پاسخ
هر وقت گفتن به اطلاع مردم میرسد رفتن خبری ازشون نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
13
پاسخ
چه فایده داره؟
اونکه دیگه زنده نمیشه
توی خوزستان هم پر از سگ شده
تازه بشون برخی مردم غذا هم میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
5
پاسخ
در شرایط جنگی نیازمند دادگاههای صحرایی هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
14
پاسخ
خدا رحمت کنه این فززند ایران رو
و به خانوده اش صبر بده
این پدیده در کل کشور باید بررسی و رفع مشکل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
5
پاسخ
اینهمه سلاح تو سنندج مردم بریزن سگا رو جمع کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
10
پاسخ
متاسفانه غذادهی به سگ ها در شهرها موجب زادو ولد زیاد اونا شده و تو همه شهرها این مشکل وجود داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
9
پاسخ
حیوان دوستی افراطی داره به مشکل بزرگ تبدیل میشه
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