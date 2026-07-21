بازداشت مدیرانشهرداریسنندج پس ازحمله سگهابهکودک!
رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود فوری دستگاه قضایی به پرونده حمله سگهای ولگرد به کودک ۳ ساله در محله کلکهجار سنندج خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شدند.
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حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در پی حمله سگهای ولگرد در محله کلکه جار سنندج به کودک ۳ ساله سنندجی که منجر به فوت وی شد، دستگاه قضایی استان بلافاصله به این موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، دو تن از مدیران شهرداری سنندج با صدور قرار تامین کیفری روانه زندان شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی بیان کرد: در این خصوص علیه عوامل و مسببین این حادثه تلخ (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند شهرداری سنندج) اعلام جرم شد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر عوامل مرتکب دخیل در این حادثه که مرتکب قصور و ترک فعل شدهاند، شناسایی و با قاطعیت با کلیه عوامل، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
گزارش خطا
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متاسفانه بعضی از مردم هم بدون توجه به عوارض ازدیاد سگ های ولگرد به اونها غذا میدن و این هم به نظرم باید فرهنگ سازی بشه و کاردرستی نیست
شما را به خدا مردم و کودکان را از دست سگهای ولگرد و شهری نجات بدهید. جای سگ در شهر و کوچه و خیابان نیست!!
مقصر اینتر نشنال و من و تو و مردمی هستن که جلوی معدوم سازی سگهای ولگرد رو میگیرن نه دو تا کارمند بدبخت شهرداری
چه فایده داره؟
اونکه دیگه زنده نمیشه
توی خوزستان هم پر از سگ شده
تازه بشون برخی مردم غذا هم میدن
اونکه دیگه زنده نمیشه
توی خوزستان هم پر از سگ شده
تازه بشون برخی مردم غذا هم میدن
خدا رحمت کنه این فززند ایران رو
و به خانوده اش صبر بده
این پدیده در کل کشور باید بررسی و رفع مشکل شود
و به خانوده اش صبر بده
این پدیده در کل کشور باید بررسی و رفع مشکل شود
متاسفانه غذادهی به سگ ها در شهرها موجب زادو ولد زیاد اونا شده و تو همه شهرها این مشکل وجود داره