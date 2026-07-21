زمان فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد
سازمان هواپیمایی از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین 1405 از فردا چهارشنبه 31 تیرماه 1405 خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی اول تا 16 مرداد با قیمت مصوب فروخته میشود.
بر اساس اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران به نجف (بغداد) و فرودگاهی غرب کشور 24 میلیون تومان و فرودگاه مشهد به نجف(بغداد) 28 میلیون تومان خواهد بود.
شیرودی در اینباره گفته بود: ایرلاینها موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت مجوزهای پروازی، برنامهی پروازی خود را در سامانههای فروش بارگذاری، ظرفیت پروازها را برای فروش (غیرچارتری) بازگشایی و فروش بلیت را برای عموم متقاضیان آغاز کنند و تمامی بلیتهایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها بهمقاصد نجف اشرف یا بغداد (یا بالعکس) در بازهی فوق باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.
وی از ممنوعیت هرگونه فروش بلیت بهنرخ گرانتر از مبلغ تعیینشده در مسیر مربوطه برای اتباع غیرایرانی بهقصد انتفاع بیشتر یا اولویت اتباع خارجی در خرید بلیت، خبرداد و گفت در صورت احراز تخلف حتی یک مورد، شرکت هواپیمایی متخلف از سهمیهی معاف از پرداخت رویالیتی عراق تا پایان آبانماه 1405 محروم خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت، را ممنوع دانست و گفت: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.
شیرودی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی مجاز به دریافت هیچ گونه اضافهبهایی از زائران توانخواه در فرودگاههای ایران و عراق نیستند، افزود: فروش بلیت بهصورت گروهی (بیش از 9 نفر در یک رزرو) در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی قراردادهای چارتری فیمابین شرکتهای هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین تعلیق است.
وی یادآورشد: عرضه و فروش بلیت اربعین در مسیرهای پرتقاضا، چه در ایران و چه توسط نمایندگی رسمی آن شرکت هواپیمایی در عراق، صرفاً با نرخهای ریالی مصوب این بخشنامه مجاز است و هرگونه فروش با قیمت بالاتر، گرانفروشی محسوب خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از الزام شرکتهای هواپیمایی به تأمین هواپیمای پشتیبان در بخشنامه مذکور خبرداد و گفت: در صورت بروز تأخیر (بهاستثنای تأخیرهای ناشی از عوامل قهری)، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق دستورالعمل حقوق مسافر اقدام کند.
طبق گفته اخوان مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی، فروش بلیت به صورت گروهی بیش از 9 نفر در این ایام ممنوع بوده و نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.