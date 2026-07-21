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ادعای جنجالی اسرائیل درباره سانتریفیوژهای ایران!

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که ایران هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به کوه کلنگ منتقل کرده که هدف قرار دادن این تجهیزات در حملات هوایی را دشوارتر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۴
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4002 بازدید
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ادعای جنجالی اسرائیل درباره سانتریفیوژهای ایران!

در ادعای جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال دوشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که ایران پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به تأسیسات زیرزمینی در اعماق کوه «کلنگ» در نزدیکی نطنز منتقل کرده است؛ همان منطقه‌ای که ترامپ در اظهارات اخیرش ادعاهایی را درباره آن مطرح و به بمباران آن تهدید کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، این سانتریفیوژها پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ به این کوه منتقل شدند؛ جنگی که طی آن آمریکا و اسرائیل سه مرکز هسته‌ای ایران را هدف حملات سنگین قرار دادند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که انتقال این تجهیزات حساس به داخل کوه، این نگرانی را تشدید کرده که تهران برای تضمین ادامه غنی‌سازی اورانیوم، حتی در صورت حمله نظامی وسیع به خاکش، تلاش می‌کند.

کوه کلنگ در جنوب مجتمع هسته‌ای نطنز قرار دارد؛ محلی که طبق این گزارش، دو تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در آن واقع شده که در جنگ ۱۲ روزه بمباران شدند.

به ادعای این گزارش به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، اندیشکده آمریکایی فعال در حوزه منع اشاعه هسته‌ای، تاسیسات تونلیِ در حال ساخت در کوه کلنگ در هیچ‌یک از دو جنگ هدف حمله قرار نگرفته و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این مجموعه در عمقی بیش از ۱۰۰ متر زیر بستر سنگی کوه احداث شده است؛ موضوعی که آن را از تأسیسات غنی‌سازی فردو عمیق‌تر و مقاوم‌تر می‌کند.

به تحلیل وال استریت ژورنال، رسیدن به چنین عمقی، حتی برای پیشرفته‌ترین بمب‌های سنگرشکن موجود در زرادخانه آمریکا هم مأموریتی بسیار دشوار محسوب می‌شود. با این حال، همین مصونیت، آن را به یکی از اهداف اصلی آمریکا تبدیل کرده است.

طبق این گزارش، ایران اعلام کرده که این سایت صرفاً برای تولید و مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نظر گرفته شده و یک مرکز فعال غنی‌سازی اورانیوم نیست. 

رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران در جریان جنگ ژوئن را مطرح می‌کرد، در اظهارات اخیرش تهدید کرده که این سایت را نابود خواهد کرد و مدعی شده که دولت آمریکا فعالیت‌های اطراف ورودی‌های تونل این مجموعه را به دقت زیر نظر دارد.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل تاسیسات هسته ای نطنز غنی سازی اورانیوم سانتریفیوژ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
12
49
پاسخ
بمب اتم بسازید بمب اتم بسازید بمب اتم بسازید
خواهش می کنیم بمب اتم بسازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
16
29
پاسخ
به امریکای جنایتکار کودک کش کودک خوار جزیره اپستینی شرور در زمین و هوا و دریا به این شیطان مطلق و شروز بگویید از ایران عصبانی باش و بمیر از این عصبانیت . اصلا بتو و اون بچه نامشروعت چه ربطی داره ما چی داریم . برو پی کارت توی همون خلیج خوکها و فیلهات بشین غاز چرانی کن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
24
پاسخ
بمب اتم راهگشاست
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