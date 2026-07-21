هشدار آمریکا به شهروندانش در سراسر جهان
وزارت خارجه آمریکا بامداد سهشنبه به اتباع این کشور در منطقه غرب آسیا و سراسر جهان هشدار آمادهباش داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این وزارتخانه در اطلاعیهای از شهروندان آمریکایی در سراسر جهان خواست که به دلیل درگیریها در منطقه غرب آسیا، هوشیار و مراقب باشند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، آمریکا همچنین به اتباع خود در کشورهای غرب آسیا هشدار داد که برای لغو پروازها و بستهشدن حریم هوایی منطقه آماده باشند.
در این اطلاعیه آمده است: «آمریکاییهایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری بیشتری به خرج دهند و برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن متناوب حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند».
وزارت خارجه آمریکا همچنین به شهروندان آمریکایی که قصد سفر به غرب آسیا را دارند، توصیه کرد که در برنامههای سفر خود به این منطقه و عبور از آن تجدیدنظر کنند.
این هشدار در بحبوحه حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی و عملیاتهای انتقامی ایران علیه منافع و تأسیسات آمریکایی در کشورهای عربی صادر شده است.