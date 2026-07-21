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صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای این مناطق

سازمان هواشناسی به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی برای چندین استان در مناطق شمالی و شمال شرق کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۸
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صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای این مناطق

سازمان هواشناسی با اعلام تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی، برای استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات شرقی استان مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ بر اساس این پیش‌بینی‌، در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال رانش زمین، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

مسئولان هواشناسی از هموطنان ساکن و مسافران در این مناطق خواستند به‌منظور حفظ سلامت و جلوگیری از حوادث، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفر‌های غیرضروری و کوه‌نوردی در این بازه زمانی پرهیز کنند.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، در نوار شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، احتمال وزش باد، گاهی خیزش گرد و غبار و کاهش نسبی دما وجود دارد. 

همچنین در استان‌های مرکزی، قم و اصفهان (مناطق واقع در دامنه‌های شرقی زاگرس) احتمال وقوع گرد و غبار پیش‌بینی شده است.

در سایر نقاط کشور، وضعیت جوی آرام و پایدار خواهد بود.

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