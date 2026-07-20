خسارات قابل توجه در پایگاه هوایی السلطی در اردن + عکس

این پایگاه مورد اصابت یک موشک قرار نگرفته، بلکه هدف یک حمله بزرگ و بسیار دقیق قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، یک آشیانه دیگر در محوطه ISR/CAS مورد اصابت قرار گرفته است، در حالی که ضربه بزرگی در منطقه اسکان نیروها که در آن اعضای سرویس آمریکایی کشته شدند، قابل مشاهده است.

چندین پناهگاه پهپاد/هواپیما دیگر نیز ویران شده است، از جمله مناطقی که قبلاً در آنها پهپادهای MQ-۹ Reaper ایالات متحده مشاهده شده بودند.