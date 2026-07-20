مناطق مختلف اردن؛ آماج حملات موشکی
آژیرهای هشدار در شماری از مناطق اردن به صدا درآمد و اخباری درباره شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در چندین منطقه این کشور منتشر شد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیروهای مسلح اردن اعلام کردند که چند منطقه در این کشور، هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته است.
همچنین برخی منابع گزارش دادند که اطراف فرودگاه بینالمللی «ملک حسین» در شهر العقبه در جنوب اردن هدف حمله قرار گرفته است.
اداره امنیت عمومی اردن از شهروندان خواست در منزل بمانند و از تردّدها خودداری کنند.
رسانههای صهیونیستی نیز گزارش دادند که صدای انفجارهای شنیده شده در شهر ایلات ناشی از هدف قرار گرفته شدن اراضی اردن است.
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