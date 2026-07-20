قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۹ تیر

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش،‌۹۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۵۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.

