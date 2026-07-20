شمار مصدومان زلزله کرمانشاه+جزییات

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از آخرین وضعیت مناطق متاثر از زلزله‌های امروز کرمانشاه خبر داد و گفت: تاکنون خسارت قابل توجهی گزارش نشده، شبکه‌های آب، برق و گاز پایدار است و سه نفر نیز بر اثر خروج از منازل هنگام وقوع زمین‌لرزه دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به وقوع دو زلزله پیاپی در استان کرمانشاه اظهار کرد: صبح امروز دو زمین‌لرزه بالای ۵ ریشتر در منطقه کوزران استان کرمانشاه رخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: زلزله نخست ساعت ۷:۱۳ دقیقه صبح با بزرگای ۵.۲ ریشتر و در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین ثبت شد و پنج دقیقه بعد، زمین‌لرزه دیگری با قدرت ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری همین منطقه به وقوع پیوست.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: پس از وقوع این زمین‌لرزه‌ها، ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه بلافاصله تشکیل جلسه داد و با اعلام آماده‌باش به دستگاه‌های عضو ستاد، ۳۵ تیم ارزیاب، امدادی و خدمات‌رسان به مناطق متاثر از زلزله اعزام شدند.

محترمی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تاکنون، شبکه‌های آب، برق و گاز در منطقه در وضعیت پایدار قرار دارند و خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.

وی با اشاره به مصدومان این حادثه اظهار کرد: تاکنون سه مصدوم در منطقه گزارش شده که این افراد هنگام وقوع زلزله و در زمان خروج از منازل دچار آسیب‌های سطحی شده‌اند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: عملیات ارزیابی همچنان ادامه دارد و گزارش‌های تکمیلی درباره خسارات احتمالی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

محترمی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در استان‌های همجوار نیز احساس شده است، گفت: زلزله در استان‌های کردستان، همدان، ایلام و لرستان نیز احساس شد.

وی افزود: همزمان وزارت بهداشت علاوه بر اعلام آماده‌باش به بیمارستان‌های استان کرمانشاه، استان‌های ایلام و لرستان را نیز به عنوان استان‌های معین و پشتیبان در حالت آماده‌باش قرار داد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به بیشترین شدت ثبت‌شده این زمین‌لرزه‌ها گفت: بیشترین شتاب ثبت‌شده مربوط به منطقه کوزران بوده که ۲۴۱ گال ثبت شده است.

محترمی در پایان تأکید کرد: نیروهای امدادی و خدمات‌رسان همچنان در منطقه حضور دارند و بررسی‌ها برای اعلام گزارش نهایی خسارات احتمالی ادامه دارد.

