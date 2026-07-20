شمار مصدومان زلزله کرمانشاه+جزییات
امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به وقوع دو زلزله پیاپی در استان کرمانشاه اظهار کرد: صبح امروز دو زمینلرزه بالای ۵ ریشتر در منطقه کوزران استان کرمانشاه رخ داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: زلزله نخست ساعت ۷:۱۳ دقیقه صبح با بزرگای ۵.۲ ریشتر و در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین ثبت شد و پنج دقیقه بعد، زمینلرزه دیگری با قدرت ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری همین منطقه به وقوع پیوست.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: پس از وقوع این زمینلرزهها، ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه بلافاصله تشکیل جلسه داد و با اعلام آمادهباش به دستگاههای عضو ستاد، ۳۵ تیم ارزیاب، امدادی و خدماترسان به مناطق متاثر از زلزله اعزام شدند.
محترمی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده تاکنون، شبکههای آب، برق و گاز در منطقه در وضعیت پایدار قرار دارند و خسارت قابل توجهی گزارش نشده است.
وی با اشاره به مصدومان این حادثه اظهار کرد: تاکنون سه مصدوم در منطقه گزارش شده که این افراد هنگام وقوع زلزله و در زمان خروج از منازل دچار آسیبهای سطحی شدهاند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: عملیات ارزیابی همچنان ادامه دارد و گزارشهای تکمیلی درباره خسارات احتمالی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
محترمی با بیان اینکه این زمینلرزه در استانهای همجوار نیز احساس شده است، گفت: زلزله در استانهای کردستان، همدان، ایلام و لرستان نیز احساس شد.
وی افزود: همزمان وزارت بهداشت علاوه بر اعلام آمادهباش به بیمارستانهای استان کرمانشاه، استانهای ایلام و لرستان را نیز به عنوان استانهای معین و پشتیبان در حالت آمادهباش قرار داد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به بیشترین شدت ثبتشده این زمینلرزهها گفت: بیشترین شتاب ثبتشده مربوط به منطقه کوزران بوده که ۲۴۱ گال ثبت شده است.
محترمی در پایان تأکید کرد: نیروهای امدادی و خدماترسان همچنان در منطقه حضور دارند و بررسیها برای اعلام گزارش نهایی خسارات احتمالی ادامه دارد.