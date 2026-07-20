امام جمعه اهل سنت میرجاوه ترور شد

ساعت ۴ بامداد امروز، مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.