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امام جمعه اهل سنت میرجاوه ترور شد

ساعت ۴ بامداد امروز، مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۴
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16047 بازدید
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۱۰
امام جمعه اهل سنت میرجاوه ترور شد

به گزارش تابناک؛ ساعت ۴ بامداد امروز مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد علی‌ابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.

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ترور امام جمعه میرجاوه اهل سنت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
64
پاسخ
شخصیت های مهم و تاثیرگذار را از صحنه خارج میکنند تا بین مردم تفرقه بیشتر بشود .

خداوند بیامرزدش .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
53
پاسخ
خدا رحمتشون کنه و روحشان شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
46
پاسخ
جلوی ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی در کشور را بگیرید

چالش‌ها و تنش‌های زیادی در کشور وجود دارد

یکی از سخت‌ترین شرایط روزگار را داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
18
پاسخ
کار کی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
30
پاسخ
خداوند رحمتشان کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
27
پاسخ
سریعاً رسیدگی کنید
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
31
پاسخ
و این یعنی ایجاد تنش و مقدمه سازی برای نفوذ از جنوب شرق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
19
پاسخ
کار درا و دسته جند الشیطانه که در پاکستان جا خوش کردن
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
14
پاسخ
لعنت خدا برتروریست.ترور دردنیا محکوم است، اگرقضاوت درست کنیم،آمریکا واسرائیل ترور یست واقعی هستند،این ترورها ازفلسطین شروع شدتا ایران وبازهم ادامه دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
6
پاسخ
مواظب تفرقه باشید
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