امام جمعه اهل سنت میرجاوه ترور شد
ساعت ۴ بامداد امروز، مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علیابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ ساعت ۴ بامداد امروز مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد علیابن ابـی طالب (ع) شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
شخصیت های مهم و تاثیرگذار را از صحنه خارج میکنند تا بین مردم تفرقه بیشتر بشود .
خداوند بیامرزدش .
خداوند بیامرزدش .
جلوی ناامنی و بیثباتی اجتماعی در کشور را بگیرید
چالشها و تنشهای زیادی در کشور وجود دارد
یکی از سختترین شرایط روزگار را داریم
چالشها و تنشهای زیادی در کشور وجود دارد
یکی از سختترین شرایط روزگار را داریم
لعنت خدا برتروریست.ترور دردنیا محکوم است، اگرقضاوت درست کنیم،آمریکا واسرائیل ترور یست واقعی هستند،این ترورها ازفلسطین شروع شدتا ایران وبازهم ادامه دارد.