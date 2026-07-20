خشم روسیه از تجاوز آمریکابه نیروگاههستهایدارخوین
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که گزارشها درباره حمله به نیروگاه هستهای در حال ساخت «دارخوین» در ایران، از منظر ایمنی هستهای نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در این بیانیه آمده است: «طرف روسی گزارشهای مربوط به حمله به این نیروگاه هستهای در رسانهها را مورد توجه قرار داده است. این موضوع هم از لحاظ ایمنی هستهای این تأسیسات همانگونه که میدانیم تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد، و هم از منظر روند کلی و بهطور فزاینده نگرانکننده تحولات پیرامون ایران که عملاً تلاشهای چندجانبه پیشین برای حلوفصل بحرانی را که در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده بود، بیاثر کرده، موجب نگرانی جدی میشود.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که قرار دادن تأسیسات هستهای در فهرست اهداف حملات نظامی، با حقوق بینالملل، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی مغایرت دارد. به گفته وی، اظهارات آمریکا درباره پایبندی به رژیم عدم گسترش هستهای و تضمین ایمنی هستهای، با اقدامات واشنگتن همخوانی ندارد.
این دیپلمات همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی این حادثه را ثبت کرده و ارزیابی واقعبینانه و بیطرفانهای از آن ارائه دهند و یادآور شد که تلاشها برای معرفی برنامه هستهای صلحآمیز ایران بهعنوان یک تهدید، صرفاً با هدف توجیه اقدامات نظامی جدید واشنگتن علیه تهران صورت میگیرد. زاخارووا افزود: «تحقق حق قانونی کشورهای غیرهستهای، از جمله ایران، برای توسعه و استفاده از انرژی هستهای در مقاصد صلحآمیز که در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) به رسمیت شناخته شده، نباید مورد تردید قرار گیرد یا هدف حملات خارجی واقع شود.»
این مقام وزارت خارجه روسیه در پایان تأکید کرد که مسکو انتظار دارد آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدامات فوری و لازم را برای جلوگیری از حملات به تأسیسات هستهای ایران اتخاذ کند.
در این رابطه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد که حملات ارتش آمریکا به نیروگاه هستهای در حال ساخت «دارخوین» در ایران، تهدیدی از نظر آلودگی پرتویی ایجاد نمیکند، زیرا هیچ ماده رادیواکتیوی در این تأسیسات وجود نداشته است.
در این بیانیه این نهاد یادآوری شده که «این تأسیسات در مراحل اولیه ساخت قرار دارد و زمانی که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی آخرین بار از آن بازدید کردند، هیچگونه مواد هستهای در آن شناسایی نشد.»
این نهاد بینالمللی تأکید کرد که گزارشها درباره حملات آمریکا را از نزدیک دنبال میکند و در ارتباط با امنیت تأسیسات هستهای، همچنان با مقامات تهران در تماس است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر از همه طرفهای درگیر خواست تا در نزدیکی تمامی تأسیسات مرتبط با انرژی هستهای، خویشتنداری نظامی» را رعایت کنند.
روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نیروگاه هستهای در حال ساخت «دارخوین» در جنوب غربی ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی نیمهشب با چندین پرتابه این تأسیسات را هدف قرار دادند.
این سازمان، این حمله را یک اقدام تروریستی غیرقابل توجیه دانست که ناقض حقوق بینالملل و حاکمیت ملی ایران است و تأکید کرد که نیروگاه «دارخوین» یک تأسیسات هستهای صلحآمیز است که تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد.