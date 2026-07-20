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اطلاعیه شماره ۳۱ سپاه:

ضربه سنگین به ناوگان آمریکا در فرودگاه عقبه

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم و ارتشیان اردن اعلام کرد: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۲۵
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3471 بازدید
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ضربه سنگین به ناوگان آمریکا در فرودگاه عقبه

به گزارش تابناک؛ اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارینإِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن،با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد. 

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید. 

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

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اطلاعیه سپاه سپاه پاسداران هواپیمای آمریکا فرودگاه عقبه حملات ایران ناوگان آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
7
پاسخ
قطر و امارات بیشتر بزنید تا درس عبرت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
5
پاسخ
نابودشان کنید سپاه اسلام. ما فقط ادامه جنگ را می خواهیم. جنگ جنگ تا پیروزی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
5
پاسخ
امیدوارم ضربه سختی در اردن خورده باشن
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