ضربه سنگین به ناوگان آمریکا در فرودگاه عقبه
به گزارش تابناک؛ اطلاعیه شماره ۳۱ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارینإِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ
مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن،با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن دهها نیروی تروریست آمریکایی شد.
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.
نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.
با تشکر مجدد از تلاشها و همکاریهای شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار میکنید.
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»