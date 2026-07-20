سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای ۶ استان نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرد.

امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این شرایط پنجشنبه در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان و جمعه در ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.

در پنج رو روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و در سه روز آینده در بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

روز سه شنبه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

دوشنبه و سه شنبه دریای خزر و دوشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات افزایش وزش باد، از بعدازظهر وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۹ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.