یک فروند پهپاد MQ۹ در اسلامآبادغرب ساقط شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان اسلام آباد غرب منهدم شد.
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ ️یک فروند پهپاد MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان اسلام آباد غرب رهگیری و ساقط شد.
شامگاه یکشنبه نیز یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ در منطقه غرب کشور منهدم شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی ارتش،یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
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