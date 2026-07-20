به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ ️یک فروند پهپاد MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان اسلام آباد غرب رهگیری و ساقط شد.

شامگاه یکشنبه نیز یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ در منطقه غرب کشور منهدم شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی ارتش،یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.