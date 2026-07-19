وضعیت دمایی و بارندگی در کشور تا اول شهریور

بر اساس اعلام هواشناسی تا پایان تیرماه جوی پایدار دربیشتر مناطق کشور حاکم است و دمای نوار شمال شرق و دو سوی دامنه‌های البرز۳ تا ۶ درجه، یک سوم جنوبی و مرکز کشور نرمال تا ۱ درجه وسایر مناطق ۱ تا۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود سپس تا اول شهریوربارش‌های پراکنده عمدتاً محدود به سواحل خزر،نوار شمالی کشور و بخش‌هایی از جنوب شرق خواهد بود.طی این مدت بی‌هنجاری ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در بیشتر مناطق تداوم دارد.

به گزارش تابناک پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو اعلام کرد: طی پنج روز آینده جوی پایدار در سطح کشور پیش‌بینی می‌شود. بعد از ظهر دوشنبه (۲۹ تیر) در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست. تا سه شنبه (۳۰ تیر) برخی نقاط در مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک خواهد بود. سه شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال غرب کشور نیز وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. چهارشنبه و پنج شنبه (۳۱ تیر و اول مرداد) در شرق و جنوب غرب کشور به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد رخ خواهد داد. طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج می‌شود.

طی این مدت در نوار شمال شرق و دو سوی دامنه‌های کوههای البرز بین ۳ تا ۶ درجه بیش از نرمال، در یک سوم جنوبی همچنین مرکز کشور بین نرمال تا ۱ درجه بیش از نرمال و سایر در مناطق کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

از ۲ مرداد تا اول شهریور بارش‌های پراکنده برای برخی مناطق ساحلی دریای خزر، سایر مناطق واقع در نوار شمالی کشور و مناطق محدودی از جنوب شرق برآورد می‌شود. سایر مناطق کشور مطابق با نرمال بلندمدت فصل بی‌بارش خواهند شد یا بارش آنها ناچیز است.

در هفته دوم (۲۹ تیر تا ۴ مرداد) دمای هوا در شمال کوه‌های البرز، بخش‌هایی از شمال غرب و غرب کشور در محدوده نرمال و سایر مناطق کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود و در هفته‌های سوم و چهارم (۵ تا ۱۸ مرداد) دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر، شمال غرب، غرب و نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان نرمال و در سایر مناطق کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شوند.

انتظار می‌رود دمای هوا در هفته‌های پنجم و ششم (۱۹ مرداد تا اول شهریور) در استان‌های ساحلی خزر، شمال غرب و بخش هایی از غرب کشور نرمال و سایر مناطق کشور بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال باشد.

در این شرایط جوی سازمان هواشناسی توصیه کرد که با توجه به پیش‌بینی بی‌هنجاری مثبت ۳ تا ۶ درجه ای دما در هفته اول به‌ویژه در دامنه‌های البرز و شمال شرق، شامل کلانشهرهای تهران و مشهد و تداوم گرمای ۱ تا ۳ درجه تا پایان دوره، مدیریت پیک مصرف برق از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و اجباری برای صنایع و ادارات در ساعات اوج بار (۱۲ تا ۱۸) و کاهش ساعت کاری ادارات در مناطق گرمسیر، ضروری است.

با توجه به بی‌بارشی گسترده و افزایش تبخیر، مدیریت سختگیرانه ذخایر سدها (تنظیم خروجی صرفاً برای مصارف شرب)، اعمال مدیریت فشار شبکه در کلانشهرها و ممنوعیت موقت فعالیت‌های پرمصرف آب مانند شست وشوی معابر و فضاهای سبز با آب شرب الزامی است.

سازمان هواشناسی همچنیت به فعالان حوزه کشاورزی نسبت به مدیریت آبیاری در ساعات خنک، استفاده از سایه‌انداز، تأمین تهویه و آب کافی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها، پرهیز از سمپاشی در ساعات گرم و بادخیز توصیه می‌کند همچنین در مناطق مستعد وزش باد و گردوخاک به‌ویژه نوار شرقی، حفاظت از تأسیسات و پیشگیری از آتش سوزی در مزارع و مراتع در اولویت قرار گیرد.