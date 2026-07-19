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واکنش اردن به اطلاعیه آمریکا درباره تخلیه فرودگاه و بندر العقبه

اردن عصر یکشنبه ادعای سفارت آمریکا مبنی بر تخلیه فرودگاه بین‌المللی و بندر العقبه را به دلیل «تهدیدی مشخص» تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۵۱
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به گزارش تابناک به نقل از رویترز، اردن اطلاعیه سفارت آمریکا مبنی بر تخلیه فرودگاه بین‌المللی و بندر العقبه را تکذیب کرد و گفت که هر دو مکان با وجود تشدید تنش‌های منطقه‌ای پس از جنگ دوباره آمریکا علیه ایران، به‌طور عادی فعالیت می‌کنند.

بنا بر این گزارش، سفارت ایالات متحده در اردن پیش‌تر اعلام کرد که مقام‌های اردنی به دلیل وجود «تهدیدی مشخص و معتبر»، فرودگاه بین‌المللی و بندر دریایی شهر العقبه را تخلیه کرده‌اند.

این درحالی‌ است که مقامات اردنی دقایقی پیش به سرعت بیانیه سفارت آمریکا را تکذیب کردند.

مدیرکل شرکت بنادر العقبه به رویترز گفت: بندر العقبه به‌طور عادی فعالیت می‌کند و تخلیه نشده است.

خبرگزاری دولتی پترا به نقل از سخنگوی دولت اردن نیز اعلام کرد که مقامات اردنی طی چند ساعت گذشته هیچ تهدید بالقوه‌ای را شناسایی نکرده‌اند.

توصیه ادعایی سفارت آمریکا پس از آن منتشر شد که مقامات آمریکایی گفتند ۴۸ ساعت پیش، موشک‌های ایران پایگاه هوایی موفق السلطی در ازرق را هدف گرفتند؛ همان پایگاهی که نیروهای کشته‌شده آمریکایی روز جمعه در آن مستقر بودند.

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اردن آمریکا ایران حمله موشکی پایگاه های آمریکایی
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